Луценко дал Саакашвили 24 часа, чтобы сдаться полиции

Киев, 5 декабря. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что лидер партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили должен в течение 24 часов добровольно сдаться правоохранительным органам, иначе он будет задержан в принудительном порядке.

«Через 24 часа вся правоохранительная система Украины сделает все необходимое, чтобы апатрид Саакашвили предстал перед следователями, а потом перед судом», — цитирует ТАСС Луценко.

Напомним, во вторник бывшего президента Грузии арестовали у него дома в Киеве сотрудники СБУ. Во время проведения обыска опальный политик выскочил на крышу дома, где стал угрожать правоохранителям тем, что сбросится вниз.

Саакашвили смогли спустить на землю, где с помощью сотрудников СБУ его погрузили в автобус. Впрочем, заключение экс-главы Одесской области длилось недолго — толпа, требующая освобождения политика, выломала двери автобуса, оттеснила сотрудников правоохранительных органов и освободила Саакашвили.

В настоящее время в Киеве продолжаются беспорядки, Саакашвили призвал своих сторонников требовать отставки президента Порошенко и собираться у здания Рады.

Отметим, официальный комментарий Генпрокуратуры Украины гласит, что Саакашвили обвиняется в участии в преступных организаций и сокрытии преступной деятельности. Сам политик назвал предъявляемые ему обвинения наглой ложью.