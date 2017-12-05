Финал конкурса «Мисс Азия» прошел в Петербурге: восточные красавицы бросили Западу вызов. ФАН-ТВ

В Петербурге в «Большом ресторане Цинь» на Васильевском острове прошел финал конкурса «Мисс Азия», собравший на одной сцене самых красивых обладательниц яркой восточной внешности. Совсем недавно съемочная группа ФАН-ТВ побывала на отборочном туре, а теперь решила увидеть своими глазами, кто из конкурсанток дошел до финала, и что для них придумали организаторы. Сложно представить, что еще несколько лет назад об этом конкурсе никто не слышал, ведь сегодня это грандиозное шоу, а его неизменным вдохновителем был и остается модельер Жамсо Очиров.

– Первый раз у нас не было никакого финансирования, никто не верил и, в принципе, никто не хотел понимать, – поделился модельер в беседе с корреспондентом ФАН-ТВ. – Что такое вообще азиатская красота? Это девочка «метр-шестьдесят пять» с узкими глазами, желтой кожей. Это не идеал красоты для западных людей. Но я думаю, что уже третий год подряд мы доказываем, что западная красота – это еще не весь мир. Восток – дело тонкое. Сейчас нас приглашают уже на крупные площадки, на всевозможные недели мод. Всё проходит очень хорошо. Нас приняли и полюбили. Как видите, в зале сидят не одни азиаты.

Добавим, Жамсо Очиров сам создавал наряды для финального дефиле. В беседе с ФАН-ТВ он рассказал, что на каждый образ его вдохновляли разные события, мысли, люди. Его главная задумка удалась – девушки исключительно азиатской красоты блистали на сцене самого большого ресторана китайской кухни в Европе. Впрочем, красавицы выходили на подиум не только в авторских нарядах Жамсо Очирова. Им также предстояло проявить смекалку и самим собрать костюмы из «подручных материалов»: это дефиле было посвящено защите Байкала от загрязнений. Судьям пришлось делать сложный выбор между 13 претендентками прямо по ходу мероприятия. Впрочем, без титула никто не ушел, всех конкурсанток наградили достойными титулами в различных номинациях. Но главный приз – звание «Мисс Азия-2017» и заветная корона – завоевала Гузалия Измайлова.

Гузалия призналась, что она очень ждала этой победы. Своими эмоциями она поделилась с репортером ФАН-ТВ:

– Мы готовились два месяца. Было тяжело. С нашей командой мы многое пережили, нам было сложно: постоянные репетиции, мы также участвовали в различных неделях моды и показах, выступали все два месяца на различных мероприятиях. Но вы знаете, я уже второй… нет, третий год участвую в этом конкурсе. И наконец, моя мечта осуществилась! Наконец-то я стала «Мисс Азия»! И я думаю, что я этого заслужила! Я бескрайне благодарна организаторам этого конкурса! Спасибо большое!

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