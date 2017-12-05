Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
В Совфеде предложили дополнить запрет на вход для СМИ-иноагентов жесткой мерой
Общество
Британские СМИ нашли «самую красивую девочку» в России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Британские СМИ нашли «самую красивую девочку» в России

    18:27  5 Декабря 2017
    156

    Британские СМИ нашли «самую красивую девочку» в России

    Лондон, 5 декабря. Британские СМИ назвали 6-летнюю россиянку Анастасия Князеву «самой красивой девочкой в мире».

    Статья о необычном ребенке появилась в британском таблоиде The Daily Mail. По словам автора, девушка по-настоящему удивляет своей кукольной внешностью и огромными голубыми глазами.

    Как оказалось, Анастасия, несмотря на свой юный возраст, работает моделью. Фотографию девочки нашли в Instagram, который ведет мать маленькой россиянки. В данный момент на аккаунт Анастасии подписано более 500 тысяч человек.

    Пользователи уже сравнили Князеву с моделью Тилан Блондо, которая ранее также считалась самым ребенком на свете. В возрасте шести лет она стала моделью французского Vogue.

    Отмечается, что шестилетняя Настя тоже работает моделью, однако в российском агентстве. В данный момент она является лицом сразу нескольких известных брендов.

    Мать девочки публикует в Instagram не только ее фотосессии, но и обычные фотографии, сделанные дома или на отдыхе.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #самая красивая
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть