Британские СМИ нашли «самую красивую девочку» в России

Лондон, 5 декабря. Британские СМИ назвали 6-летнюю россиянку Анастасия Князеву «самой красивой девочкой в мире».

Статья о необычном ребенке появилась в британском таблоиде The Daily Mail. По словам автора, девушка по-настоящему удивляет своей кукольной внешностью и огромными голубыми глазами.

Как оказалось, Анастасия, несмотря на свой юный возраст, работает моделью. Фотографию девочки нашли в Instagram, который ведет мать маленькой россиянки. В данный момент на аккаунт Анастасии подписано более 500 тысяч человек.

Зима близко ❄️???????? Шапочка и свитер от любимых @chobikids #chobi #chobikids #шапки #трикотаж #новаяколлекция #анастасиякнязева #папинадочка #моякрасотка A post shared by Anna Knyazeva (@anna_knyazeva_official) on Oct 27, 2017 at 3:36am PDT

Пользователи уже сравнили Князеву с моделью Тилан Блондо, которая ранее также считалась самым ребенком на свете. В возрасте шести лет она стала моделью французского Vogue.

Отмечается, что шестилетняя Настя тоже работает моделью, однако в российском агентстве. В данный момент она является лицом сразу нескольких известных брендов.

Мать девочки публикует в Instagram не только ее фотосессии, но и обычные фотографии, сделанные дома или на отдыхе.