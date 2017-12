СМИ рассказали, как Россия и Китай снижают влияние США в Южной Америке

Китай намерен обезопасить маршруты движения своих товаров, а Россия хочет быть влиятельным игроком на мировом рынке. Она использует для достижения этой цели свои нефтяные компании и государственные банки как инструмент борьбы с южноамериканскими странами.

Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи How China and Russia are Teaming up to Degrade U.S. Influence in South America (Совместные действия России и Китая снижают экономическое и военное влияние США в Южной Америке), опубликованной порталом The National Interest.

В июле 2017 года между президентом Китая Си Цзиньпином и премьер-министром России Дмитрием Медведевым состоялась деловая встреча, заложившая основу для интеграции Северного морского пути в китайскую инициативу «Один пояс, один путь» (BRI). Она включает технологическое и стратегическое партнерство РФ и КНР в Арктике.

В начале 2000-х годов глобальная морская торговля внезапно достигла беспрецедентных темпов роста, когда Китай стал основным торговым партнером почти всех развитых и развивающихся стран. Сегодня Северный морской путь и «Один пояс, один путь» вновь создают новые геополитические правила.

«Один пояс, один путь» включает в себя шестьдесят пять стран с общим населением 4,4 миллиардов человек и 30% мирового ВВП. Инвестиции Пекина будут составлять более триллиона долларов. Если «Один пояс, один путь» будет включать в себя Северный морской путь, это будет беспроигрышное для обеих стран экономическое сотрудничество. Такие соглашения характерны для политики Китая, который привык добиваться стабильности посредством культурной и социальной интеграции, притом понимая, что невозможно добиться процветания без безопасности.

Как только это сотрудничество начнется, обе страны смогут влиять на Арктический совет и Европу, тем самым уменьшая влияние Соединенных Штатов и НАТО. Китай хочет перевозить товары в Европу через Арктику, что сократит время и расстояния доставки на 20-30%, а также количество расходов топлива, не говоря уже о том, что это значительно уменьшит выбросы в атмосферу. Поскольку около 90% китайских товаров перевозится морем, эти сокращения будут представлять собой существенную экономию и большую прибыль для отечественных и иностранных фирм. В середине ноября Китай запустил ледокол Xuelong (Россия уже имеет два атомных ледокола) через Северо-Западный маршрут в Арктике, чтобы помочь связать «Один пояс, один путь» с Северным морским путем.

В Арктике есть три полезных маршрута: Северо-Восточный маршрут, Северо-Западный маршрут и маршрут «Север-Север», который пересекает полюса. В финансовом и геополитическом плане эти маршруты сами наводят на мысль о российско-китайском сотрудничестве, т.к. отсутствие инфраструктуры, наряду с враждебным суровым климатом, делает Арктический маршрут довольно дорогостоящим предложением. Тем более, три маршрута можно использовать только четыре месяца в году.

Тем не менее, они крайне ценны для России и Китая. Суэцкий канал является гораздо менее выгодным путем транспортировки товаров, ведь он составляет двенадцать тысяч морских миль (против семи тысяч Северо-Западного маршрута). Перспективы огромны, поэтому Пекин инвестирует большие средства в зарубежные порты. Все, что может сделать Китай для сокращения времени доставки и увеличения прибыли, станет главными точками соприкосновения китайских и российских интересов.

Россия, скорее всего, будет поддерживать Китай в Латинской Америке из-за преимуществ канала Никарагуа и мощного экономического влияния Пекина в этом регионе. Китай в свою очередь будет выступать на стороне России в Арктике и получит возможность совместно эксплуатировать углеводороды и другие природные ресурсы, ведь ледники тают очень быстрыми темпами, делая добычу намного дешевле. Учитывая возможности России в Арктике, потребности Китая в природных ресурсах, инициатива «Один пояс, один путь» будет выступать в качестве альтернативы старому миропорядку, созданному после Второй мировой войны, где доминирующую позицию заняли США. Это означает, что остальные страны будут выбирать между «дружбой» с США или сотрудничеством с китайско-российским экономическим блоком, который одновременно влияет как на бизнес, так и на геополитику.

Благодаря масштабным инфраструктурным проектам, таким, как канал Никарагуа и Северный морской путь, Китай и Россия могут связывать различные регионы Южной Америки и значительно снижать политическое влияние США в регионе мирными и экономическими способами. По данным Лондонской школы экономики Соединенных Штатов, у Китая есть четыре интереса в Латинской Америке: ресурсы, получение политической и экономической поддержки на региональных и международных форумах, поощрение стран к признанию Китая вместо Тайваня и открытие новых рынков для китайских товаров.

Стратегические инвестиции, безопасность и способность влиять на геополитику экономическими методами являются причинами того, почему Китай и Россия объединят усилия в Арктике и будут стремиться обогнать Соединенные Штаты по влиянию в Южной и Центральной Америке, а также, возможно, и в Карибском бассейне.