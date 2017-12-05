Продажи Volkswagen в России в ноябре выросли на 29%

Москва, 5 декабря. Продажи автомобилей Volkswagen в России в ноябре выросли на 29% по сравнению с тем же периодом в прошлом году.

По итогам одиннадцати месяцев 2017 года продажи немецкой марки выросли на 18,7%, сообщает пресс-служба Volkswagen.

Лучший результат показали модели Volkswagen Tiguan (2740 автомобилей). В «тройку» лидеров также попал Volkswagen Touareg.

Значительный вклад в реализацию Volkswagen внесли продажи корпоративным клиентам. По сравнению с прошлым месяцем они выросли на 42%, составив 2660 автомобилей. Всего с начала 2017 года было куплено 19845 автомобилей Volkswagen.

Ранее сообщалось, что Volkswagen готовится выпустить на рынок новый Transporter Kasten AllCity.