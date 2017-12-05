Киев не предпринимает шаги по урегулированию конфликта в Донбассе — Грызлов

Минск, 5 декабря. Украинская сторона продолжает сдерживать Минский процесс по ряду направлений. Об этом во вторник заявил полномочный представитель Российской Федерации на мирных переговорах по Донбассу Борис Грызлов.

«Киев по-прежнему не предпринимает шаги по политическому урегулированию конфликта. Необходимо добиться имплементации «формулы Штайнмайера», определяющей ввод в действие закона об особом статусе Донбасса на постоянной основе», — подчеркнул российский дипломат.

Грызлов также отметил тот факт, что Киев не публикует приказы о прекращении огня в зоне регионального конфликта и продолжает поддерживать торгово-экономическую блокаду Донецкой и Луганской народных республик.

Напомним, ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич рассказал о том, что Украина саботирует выполнение минских соглашений.