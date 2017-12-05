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Политика
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Политика
Киев не предпринимает шаги по урегулированию конфликта в Донбассе — Грызлов
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    Киев не предпринимает шаги по урегулированию конфликта в Донбассе — Грызлов

    18:30  5 Декабря 2017
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    Киев не предпринимает шаги по урегулированию конфликта в Донбассе — Грызлов

    Минск, 5 декабря. Украинская сторона продолжает сдерживать Минский процесс по ряду направлений. Об этом во вторник заявил полномочный представитель Российской Федерации на мирных переговорах по Донбассу Борис Грызлов.

    «Киев по-прежнему не предпринимает шаги по политическому урегулированию конфликта. Необходимо добиться имплементации «формулы Штайнмайера», определяющей ввод в действие закона об особом статусе Донбасса на постоянной основе», — подчеркнул российский дипломат.

    Грызлов также отметил тот факт, что Киев не публикует приказы о прекращении огня в зоне регионального конфликта и продолжает поддерживать торгово-экономическую блокаду Донецкой и Луганской народных республик.

    Напомним, ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич рассказал о том, что Украина саботирует выполнение минских соглашений.

    Автор: Алексей Громов
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    #донбасс #украина #грызлов
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