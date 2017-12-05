Правительство Латвии ликвидирует образование на русском языке

Рига, 5 декабря. Правительство Латвии одобрило доклад министерства образования и науки о переводе обучения в общеобразовательных школах национальных меньшинств на латышский язык.

Минобрнауки Латвии предлагает провести реформу в школах нацменьшинств в 2021-2022 учебном году. Реформа предусматривает три модели двуязычного обучения, которые будут действовать попеременно с 1 по 6 класс. С 7 по 9 классы 80% предметов будут преподаваться на латышском языке. В средней школе с 10 по 12 классы обучение будет только на государственном языке.

По словам премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса, предложение минобрнауки является ясным, последовательным и понятным. По его словам, в ходе реформы нельзя ослаблять внимание к показателям качества образования.