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Общество
Правительство Латвии ликвидирует образование на русском языке
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    Правительство Латвии ликвидирует образование на русском языке

    19:03  5 Декабря 2017
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    Правительство Латвии ликвидирует образование на русском языке

    Рига, 5 декабря. Правительство Латвии одобрило доклад министерства образования и науки о переводе обучения в общеобразовательных школах национальных меньшинств на латышский язык.

    Минобрнауки Латвии предлагает провести реформу в школах нацменьшинств в 2021-2022 учебном году. Реформа предусматривает три модели двуязычного обучения, которые будут действовать попеременно  с 1 по 6 класс. С 7 по 9 классы 80% предметов будут преподаваться на латышском языке. В средней школе с 10 по 12 классы обучение будет только на государственном языке.

    По словам премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса, предложение минобрнауки является ясным, последовательным и понятным. По его словам, в ходе реформы нельзя ослаблять внимание к показателям качества образования.

    Автор: Алексей Громов
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    #латвия #русский язык #школа #обучение
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