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Алеппо: Минобороны РФ зафиксировало три нарушения перемирия в провинции
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    Алеппо: Минобороны РФ зафиксировало три нарушения перемирия в провинции

    10:10  6 Декабря 2017
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    Алеппо: Минобороны РФ зафиксировало три нарушения перемирия в провинции

    Москва, 6 декабря. В сирийских зонах деэскалации зафиксированы шесть случаев нарушения режима перемирия.

    По сообщению представителей российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки отмечено пять случаев стрельбы в провинциях Алеппо (3) и Дамаск (2). Анкара заявила об одном зафиксированном случае нарушения режима прекращения боевых действий в провинции Дамаск. Мониторинговые группы рассматривают ситуацию в сирийских зонах деэскалации как стабильную.

    Наблюдатели сообщают, что беспорядочную стрельбу вели боевики террористических группировок «Джебхат ан-Нусра1» и «Исламское государство1» (оба формирования запрещены в России).

    Алеппо: Минобороны РФ зафиксировало три нарушения перемирия в провинции

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #дамаск #перемирие
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