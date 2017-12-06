Алеппо: Минобороны РФ зафиксировало три нарушения перемирия в провинции

Москва, 6 декабря. В сирийских зонах деэскалации зафиксированы шесть случаев нарушения режима перемирия.

По сообщению представителей российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки отмечено пять случаев стрельбы в провинциях Алеппо (3) и Дамаск (2). Анкара заявила об одном зафиксированном случае нарушения режима прекращения боевых действий в провинции Дамаск. Мониторинговые группы рассматривают ситуацию в сирийских зонах деэскалации как стабильную.

Наблюдатели сообщают, что беспорядочную стрельбу вели боевики террористических группировок «Джебхат ан-Нусра1» и «Исламское государство1» (оба формирования запрещены в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.