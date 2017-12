Главные новости 5 декабря

Эксперт дал оценку недавней атаке Израиля по пригороду Дамаска. Войны между Сирией и Израилем быть не может — эксперт о ракетных ударах по САР.

Войска противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку Израиля на расположенный в западной части Дамаска Центр научных исследований. ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку Израиля.

Лидер партии «Движения новых сил» Михаил Саакашвили, узнав об обысках в его доме, забрался на крышу и угрожает спрыгнуть, сообщил соратник бывшего президента Грузии Давид Сакварелидзе. Испуганный обысками в доме Саакашвили забрался на крышу и угрожает спрыгнуть.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили задержан на крыше дома на Костельной улице в Киеве. Задержание произошло вскоре после его бурного выступления, в ходе которого он заявил, что украинский президент Петр Порошенко хочет похитить его. «Прощай, Мишко!»: Саакашвили задержали на крыше дома в Киеве.

В СБУ сообщили, что бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили был задержан по подозрению в «содействии участникам преступных организаций и сокрытии преступной деятельности». СБУ раскрыла причину задержания Саакашвили.

Сегодня в Сети: Саакашвили на крыше, ширится движение No Russia — no Games, «Свобода и «Голос Америки» внесены в реестр иностранных агентов. Сегодня в Сети: приключения Саакашвили на крыше, «No Russia — no Games».

В квартире экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Киеве выламывают дверь. Об этом сообщил его соратник, бывший заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе. «Карлсоншвили», который живет на крыше: украинцы высмеяли прячущегося от СБУ политика.

Британский актер Кит Харрингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», признан обладателем самого ужасного стиля в одежде по версии журнала GQ. GQ составил рейтинг самых безвкусных мужчин мира.

Железнодорожное и автобусное сообщение Украины с Россией должно быть прекращено, считает украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян. Эксперт оценил инициативу Киева прекратить транспортное сообщение с РФ.

Отряды ИГИЛ1 пытаются переправиться с западного берега Евфрата на противоположный, где базируются курды SDF. САА благодаря поддержке ВКС РФ отразила атаку «Нусры» в Хаме. ВС США и проамериканские боевики укрепляют позиции на юге Хомса. Сирия новости 5 декабря 07.00: САА с помощью ВКС РФ отбила атаку «Нусры» в Хаме, боевики ИГ1 бегут к курдам.

1 Организация запрещена на территории РФ.