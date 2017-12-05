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Эстония хочет от Швеции объяснений, почему премьера не пустили в самолет до Таллина
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    Эстония хочет от Швеции объяснений, почему премьера не пустили в самолет до Таллина

    18:36  5 Декабря 2017
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    Эстония хочет от Швеции объяснений, почему премьера не пустили в самолет до Таллина

    Таллин, 5 декабря. Власти Эстонии направили запрос в МИД Швеции с просьбой объяснить, почему аэропорт «Ландветтер» в Гетеборге не позволил главе эстонского правительства Юри Ратасу сесть на рейс в Таллин. Об этом сообщила представитель МИД прибалтийской страны Сандра Камилова.

    Эстонский посол в Швеции Мерле Паюла направила Стокгольму запрос по поводу инцидента с премьер-министром Юри Ратасом. По словам пресс-секретаря эстонского внешнеполитического ведомства Сандры Камиловой, глава правительства прибыл в аэропорт вовремя, однако на борт его не пустили.

    Инцидент произошел в Гетеборге 17 ноября, когда Ратас возвращался с саммита стран ЕС по вопросам развития экономики. При выходе на посадку перед делегацией Эстонии закрыли дверь, самолет взлетел без премьера. Последний торопился на встречу в Таллине, поэтому ему пришлось лететь на родину другим рейсом. 

    По данным портала «Делфи», советник эстонского правительства Трийн Оппи подтвердила, что все члены делегации вели себя в аэропорту уместно, очевидных причин для отстранения от рейса не было. Директор аэропорта Шарлотте Люнггрен пообещала разобраться в произошедшем. 

    Эстония хочет от Швеции объяснений, почему премьера не пустили в самолет до Таллина

    Автор: Ирина Селезнева
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    #эстония #мид #швеция
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