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«Фарс по-киевски»: Пушков прокомментировал ситуацию с Саакашвили
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    «Фарс по-киевски»: Пушков прокомментировал ситуацию с Саакашвили

    18:01  5 Декабря 2017
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    «Фарс по-киевски»: Пушков прокомментировал ситуацию с Саакашвили

    Москва, 5 декабря. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал последние события в Киеве, где был сначала задержан, а затем вызволен своими сторонниками опальный политик Михаил Саакашвили.

    «Миша, к-ый живет на крыше». Когда Саакашвили лишили гражданства, было ясно:он улетел, но обязательно вернется.Фарс по-киевски продолжается», — написал Пушков в Twitter. 

    Напомним, во вторник имя Саакашвили не покидает передовицы СМИ.

    Сначала стало известно, что политика задержали в собственной квартире в Киеве — за ним пришли сотрудники СБУ и Генпрокуратуры Украины. Во время обыска бывший глава Одесской области выбежал на крышу дома и стал угрожать преследовавшим его правоохранителям тем, что сбросится вниз. Саакашвили все-таки задержали, однако очень скоро он был освобожден благодаря стараниям собственных сторонников. Они остановили автобус СБУ и выломали дверь, чтобы высвободить политика.

    Оказавшись на свободе, Саакашвили начал призывать толпу двигаться в сторону Верховной рады Украины.      

     

    Автор: Федор Веснин
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    #киев #саакашвили #пушков #задержание #крыша
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