«Фарс по-киевски»: Пушков прокомментировал ситуацию с Саакашвили

Москва, 5 декабря. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал последние события в Киеве, где был сначала задержан, а затем вызволен своими сторонниками опальный политик Михаил Саакашвили.

«Миша, к-ый живет на крыше». Когда Саакашвили лишили гражданства, было ясно:он улетел, но обязательно вернется.Фарс по-киевски продолжается», — написал Пушков в Twitter.

"Миша, к-ый живет на крыше". Когда Саакашвили лишили гражданства, было ясно:он улетел, но обязательно вернется.Фарс по-киевски продолжается. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 5, 2017

Напомним, во вторник имя Саакашвили не покидает передовицы СМИ.

Сначала стало известно, что политика задержали в собственной квартире в Киеве — за ним пришли сотрудники СБУ и Генпрокуратуры Украины. Во время обыска бывший глава Одесской области выбежал на крышу дома и стал угрожать преследовавшим его правоохранителям тем, что сбросится вниз. Саакашвили все-таки задержали, однако очень скоро он был освобожден благодаря стараниям собственных сторонников. Они остановили автобус СБУ и выломали дверь, чтобы высвободить политика.

Оказавшись на свободе, Саакашвили начал призывать толпу двигаться в сторону Верховной рады Украины.