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Политика
В Грузии попросили Киев обеспечить Саакашвили физическую защиту
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    В Грузии попросили Киев обеспечить Саакашвили физическую защиту

    17:59  5 Декабря 2017
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    В Грузии попросили Киев обеспечить Саакашвили физическую защиту

    Тбилиси, 5 декабря. Грузинская сторона рассчитывает на то, что Украина обеспечит физическую защиту экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом журналистам заявил секретарь Совета нацбезопасности Грузии Давид Раквиашвили.

    Политик также подчеркнул тот факт, что Тбилиси пока не может дать комментарии политического содержания, посвященные последним событиям в Киеве.

    «В эпицентре этих событий находится бывший президент Грузии и это дает особую нагрузку этим событиям… Надеемся, что физическая защищенность Саакашвили в этой сложной обстановке будет обеспечена», — цитирует слова Раквиашвили издание «Интерфакс-Украина».

    Напомним, ранее стало известно о том, что представители Европейского союза призвали украинскую сторону не нарушать права экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который был задержан в Киеве 5 декабря.

    Автор: Алексей Громов
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    #саакашвили #грузия
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