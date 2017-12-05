Сирия, 5 декабря. САА при поддержке ВКС РФ отбила у ИГ1 ряд поселков к югу от Дейр-эз-Зора. Армия Турции и курдские формирования ведут перестрелки на северо-западе провинции Алеппо. Террористы ИГИЛ1 взяли на себя ответственность за сегодняшний теракт в городе Хомс, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: помогли сирийским военным освободить новые территории в долине Евфрата на юге провинции Дейр-эз-Зор.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут перестрелки с «Тахрир аш-Шам» на окраине Аль-Латамины к северу от Хамы; отбили стратегическую вершину в Западной Гуте.

«Исламское государство» (ИГИЛ): взяло на себя ответственность за теракт в Хомсе; утверждает, что уничтожило танк САА в ходе ракетного обстрела к северу от Абу Кемаля.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): подозревается в нападении на мирного жителя в городе Талль-Бисса в провинции Хомс; отразила атаку ИГИЛ к северо-востоку от Хамы.

Курды: ведут перестрелки с турецкой армией к северу от города Африн в провинции Алеппо.

Армия Ирака: обнаружила заброшенный военный лагерь ИГ в иракской провинции Салах-эд-Дин.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) развивает преимущество в боях с отрядами «Джебхат Фатх аш-Шам» и их союзниками на юго-западе провинции Дамаск. Так, согласно сведениям новостного портала Al Hadath News, правительственные войска отбили у террористов вершину Тель Шахаб, находящуюся южнее ранее взятой высоты Тель Бардая в северных окрестностях оккупированного города Магр Аль-Мир. Наряду с «Ан-Нусрой» внутри анклава исламистов в Западной Гуте также действуют произраильские вооруженные группировки, пытающиеся прорваться в соседнюю провинцию Эль-Кунейтра, захватить приграничный город Хадер и тем самым объединиться с другим анклавом радикалов, простирающимся вдоль границы с Израилем.

Провинция Алеппо

В город Кирихан, расположенный у границы с Сирией в турецкой провинции Хатай, был направлен очередной военный конвой. По информации военного источника в Twitter (@abdbozkurt), в состав колонны вошли в общей сложности 20 грузовиков, которые перевозили технику, боеприпасы, провизию и топливо. Таким образом, Анкара продолжает стягивать силы ближе к линии соприкосновения с подконтрольным курдам кантоном Африн, находящимся на юго-западе провинции Алеппо.

Как передает в Telegram (@hoseinmortadapressnew) военный источник, артиллерийские дивизионы армии Турции открыли огонь по позициям курдских Отрядов народной самообороны (YPG) на окраине города Булбуль к северу от Африна. Отмечается, что курды начали ответные обстрелы. Курдский анклав у северо-западной границы Сирии в настоящий момент с трех сторон охвачен турецкими подразделениями и отрядами союзных Анкаре боевиков Свободной сирийской армии (ССА)** и «Ахрар аш-Шам».

Провинция Хомс

Боевики «Исламского государства»1 взяли на себя ответственность за сегодняшний теракт в городе Хомс, сообщают подконтрольные ИГ новостные ресурсы. Как передавал утром корреспондент ФАН, заминированная автомашина взорвалась вблизи дорожной развязки Аль-Нухза в центральной части административного центра региона. По данным Damascus Now, жертвами теракта стали как минимум 10 человек. Медиа-крыло ИГИЛ Al Amaq, в свою очередь заявляет об 11 убитых.

Информационный центр Al Manar News тем временем сообщает о новых жертвах среди гражданского населения в провинции Хомс. По данным военных источников портала, в городе Талль-Бисса, который входит в анклав боевиков к северу от столицы региона, неизвестными боевиками, предположительно из «Джебхат Фатх аш-Шам», был застрелен местный житель. Подробности случившегося в настоящий момент выясняются.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сирийские войска при помощи российских ВКС смогли взять под контроль новые территории на юго-востоке региона к западу от Евфрата. Согласно информации Al Manar, правительственные силы, в частности, установили контроль над поселками Аббас, Аль-Мари, Аль-Тотахия, Аль-Сабха и Аль-Шамр. Теперь наступающие части армии САР в этом районе и подразделения САА, двигающиеся со стороны Абу Кемаля, разделяет всего примерно 15 километров.

Подконтрольный террористам портал Al Amaq утверждает, что отряды ИГ в ходе ракетного обстрела ликвидировали танк сирийских войск в северных предместьях города Абу Кемаль. Данные сведения, однако, пока не получили подтверждения. Этот новостной источник был уже неоднократно пойман на намеренной публикации дезинформирующих данных, призванных компрометировать легитимное правительство и армию Сирии.

Провинция Хама

Как передает оппозиционный новостной портал Orient Net, боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» отразили нападение отрядов «Исламского государства» на фронте близ населенного пункта Расм Аль-Ахмар в северо-восточной части провинции Хама. Таким образом, боевики ИГИЛ, бежавшие из-под Акербата, продолжают попытки увеличить свой анклав в этом регионе путем захвата территорий у других боевиков — у «Джебхат Фатх аш-Шам». Ранее «Нусра» смогла выбить террористов ИГ из этого района, но потом вновь подверглась неожиданным атакам и опять лишилась части позиций.

На линии разграничения между «Тахрир аш-Шам» и сирийской армией в окрестностях города Аль-Латамина к северу от Хамы тем временем вновь вспыхнули перестрелки. Об этом сообщил местный активист на своей странице в Twitter (@mohamedsyrian10). Информация о ходе противостояния в этом районе пока уточняется.

Ирак

Бойцы проправительственных Сил народной мобилизации обнаружили заброшенный военный лагерь боевиков «Исламского государства» в городе Синия в центральной иракской провинции Салах-эд-Дин. Здесь же была найдена подпольная лаборатория террористов, где изготавливались самодельные взрывные устройства и минировались автомобили. Об этом со ссылкой на пресс-службу ополченцев-шиитов «Хашд аш-Шааби» сообщил информационный портал Iraqi News. Напомним, под контролем боевиков ИГ на территории Ирака остается последний территориальный анклав, который находится на северо-западе страны. В этом районе сейчас разворачивается масштабная освободительная операция правительственных иракских войск и союзных Сил народной мобилизации.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)