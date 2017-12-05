Власти Крыма заявили, что СМИ-иноагенты причастны к дискредитации полуострова

Симферополь, 5 декабря. Средства массовой информации, признанные в России выполняющими функции иностранных агентов, причастны к дискредитации Крыма. Об этом заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

По его словам, СМИ-иноагенты напрямую причастны к дискредитации Крыма, при этом в список попали не все иностранные средства массовой информации, которые целенаправленно занимаются распространением фейков о полуострове.

«Те средства массовой информации, которые попали в список иностранных агентов, – это собственно и есть часть тех СМИ, подчеркну, часть, это еще не все, которые как раз имеют непосредственное отношение к центру по продуцированию фейков», — сказал Полонский в комментарии РИА Новости.

Он также выразил надежду, что после появления списка СМИ - иностранных агентов последует еще целый ряд подобных решений.

Ранее стало известно, что Министерство юстиции России внесло в список СМИ — иностранных агентов «Голос Америки» и «Радио Свобода». Помимо этого в список попали семь проектов «Радио Свобода»: телеканал «Настоящее время», Татаро-башкирская служба «Радио Свобода», «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ.Реалии» и «Крым.Реалии».

Данные СМИ будут обязаны отчитываться перед Минюстом о своей деятельности, а также указывать в своей продукции, что они — иностранные агенты.