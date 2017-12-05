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Боевики ИГ покинули Ракку при содействии США — бывший пресс-секретарь SDF
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    Боевики ИГ покинули Ракку при содействии США — бывший пресс-секретарь SDF

    17:57  5 Декабря 2017
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    Боевики ИГ покинули Ракку при содействии США — бывший пресс-секретарь SDF

    Анкара, 5 декабря. Бывший пресс-секретарь оппозиционного альянса «Сирийские демократические силы» Талал Сило рассказал подробности вывода боевиков «Исламского государства»1 из Ракки.

    Талал Сило, который сейчас находится в Турции, рассказал СМИ, что курды достигли значительного успеха в ходе освобождения Ракки, захваченной боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), однако командование международной коалиции во главе с США поменяло свои планы.

    «Американцы считали, что отряды САА продвинутся до Дейр-эз-Зора за шесть недель. Но когда оказалось, что они продвигаются еще быстрее, США потребовали, чтобы SDF вступила в переговоры с «Исламским государством», — рассказал бывший пресс-секретарь.

    В переговорах обсуждался вывод из города трех с половиной тысяч исламистов, которые должны были замедлить продвижение правительственных войск на востоке Сирии. Таков был план Пентагона, подчеркивает Сило.

    Для осуществления плана был разыгран «театральный сценарий» со сдачей около 300 боевиков «Халифата», в результате которого из Ракки вывезли более трех тысяч игиловцев. Талал Сило отметил, что при этом СМИ в Ракку не допускались для того, чтобы не допустить разглашения факта подмены. Ракка не была единственным городом, из которого США перебрасывали силы «Исламского государства» в Дейр-эз-Зор, сообщил Сило.

    Боевики ИГ покинули Ракку при содействии США — бывший пресс-секретарь SDF

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #сирия #иг #игил #ракка #sdf
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