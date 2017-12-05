В американском военном ведомстве заявили, что уничтожение большей части террористов в САР стало возможным благодаря действиям международной коалиции, а не сирийских правительственных войск совместно с ВКС РФ. Кроме того, в Пентагоне назвали «несерьезным» подход России к операции в Сирийской арабской республике. Комментируя эти заявления, сенатор Франц Клинцевич отметил
, что в американских учебниках именно США показаны победителями во Второй мировой войне, поэтому утверждения Пентагона — часть «естественного подхода» Вашингтона к освещению событий в Сирии. Также сенатор посоветовал рассказать США, как на самом деле в Сирии появились террористические группировки, и кто их содержит.