Видеодайджест новостей, вечер 5 декабря 2017 года

США хотят присвоить себе заслуги ВКС РФ по борьбе с террористами в Сирии. СБУ пришла с обысками к Михаилу Саакашвили. Строители Крымского моста рассказали о своей работе. Минюст РФ опубликовал список СМИ-иноагентов.