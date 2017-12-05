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Видеодайджест новостей, вечер 5 декабря 2017 года
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    Видеодайджест новостей, вечер 5 декабря 2017 года

    США хотят присвоить себе заслуги ВКС РФ по борьбе с террористами в Сирии. СБУ пришла с обысками к Михаилу Саакашвили. Строители Крымского моста рассказали о своей работе. Минюст РФ опубликовал список СМИ-иноагентов.
    17:47 5 Декабря 2017
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    США хотят присвоить себе заслуги ВКС РФ в Сирии

    Видеодайджест новостей, вечер, 5 декабря 2017 года

    В американском военном ведомстве заявили, что уничтожение большей части террористов в САР стало возможным благодаря действиям международной коалиции, а не сирийских правительственных войск совместно с ВКС РФ. Кроме того, в Пентагоне назвали «несерьезным» подход России к операции в Сирийской арабской республике. Комментируя эти заявления, сенатор Франц Клинцевич отметил, что в американских учебниках именно США показаны победителями во Второй мировой войне, поэтому утверждения Пентагона — часть «естественного подхода» Вашингтона к освещению событий в Сирии. Также сенатор посоветовал рассказать США, как на самом деле в Сирии появились террористические группировки, и кто их содержит.
     

    СБУ пришла с обысками к Михаилу Саакашвили

    Видеодайджест новостей, вечер, 5 декабря 2017 года

    СБУ нагрянула с обысками к грузинско-украинскому политику Михаилу Саакашвили. Скрываясь от сотрудников спецслужб, Саакашвили выбежал на крышу дома, угрожая спрыгнуть вниз, если его попытаются задержать. В соцсетях к ситуации отнеслись с юмором и окрестили политика «Карлсоншвили, который живет на крыше». А вот перед зданием начались нешуточные баталии между сторонниками Саакашвили и правоохранителями. Задержанного было политика освободили его сподвижники, выломав дверь микроавтобуса, в котором находился Саакашвили. Опальный политик пообещал «положить жизнь за свободу Украины» и позвал всех на майдан.
     

    Строители Крымского моста рассказали о своей работе

    Видеодайджест новостей, вечер, 5 декабря 2017 года

    Корреспондент Федерального агентства новостей проследила за ходом строительства переправы через Керченский пролив. На стройке сконцентрированы уникальные ресурсы — талантливые инженеры, опытные проектировщики, гидростроители — всего около семи тысяч человек со всей России. Работы идут в строгом соответствии с графиком, а иногда и с опережением. Сами строители называют мост своей удачей и гордостью, а также обещают, что уже к концу года все арочные пролеты автомобильного моста будут соединены.
     

    Минюст РФ опубликовал список первых СМИ-иноагентов

    Видеодайджест новостей, вечер, 5 декабря 2017 года

    Названы первые СМИ-иноагенты в России. В список, подготовленный Минюстом, вошли девять средств массовой информации, среди которых «Голос Америки», «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время» и другие. Представители финансируемых Западом СМИ могут лишиться аккредитации в Госдуму и в Совет Федерации — этот вопрос обсудят в парламенте 13 декабря. Сенатор Алексей Пушков допустил, что представленный сегодня список расширится, если США продолжат оказывать давление на российские СМИ.
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