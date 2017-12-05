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Дата и место обмена пленными в Донбассе еще не определены — Грызлов
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    Дата и место обмена пленными в Донбассе еще не определены — Грызлов

    18:39  5 Декабря 2017
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    Дата и место обмена пленными в Донбассе еще не определены — Грызлов

    Минск, 5 декабря. Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине продолжает обсуждение места и даты обмена пленными между Киевом и республиками Донбасса. Об этом сообщил полпред РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов.

    Вопрос о точной дате и месте обмена пленными между украинской стороной и республиками Донбасса пока не решен. Контактная группа продолжает обсуждение, заявил представитель России на минских переговорах Борис Грызлов.

    «Важно не допустить провокаций, направленных на срыв договоренностей. Контактная группа договорилась, что при необходимости будет проведена дополнительно видеоконференция на следующей неделе», — добавил он во время пресс-конференции в белорусской столице.

    Ранее представитель Украины отметил, что Киев готов передать ДНР и ЛНР 306 человек в обмен на 74 украинца. Напомним, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, Донбасс не признал новую власть легитимной. Киев начал силовую операцию на востоке страны в апреле того же года. Ранее о безальтернативности минских соглашений заявляли на уровне МИД России и Франции, приверженность «Минску» подчеркивали и сами участники Контактной группы.

    Дата и место обмена пленными в Донбассе еще не определены — Грызлов

    Автор: Ирина Селезнева
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    #днр #донбасс #украина #лнр #минск #грызлов
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