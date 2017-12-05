Украина не выполняет обязанности по урегулированию конфликта в Донбассе — Грызлов

Минск, 5 декабря. Украинские власти не выполняют возложенных на них обязанностей по политическому урегулированию конфликта в Донбассе, заявил во вторник полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов.

«Киев по-прежнему не предпринимает шаги по политическому урегулированию конфликта. Необходимо добиться имплементации «формулы Штайнмайера», определяющей ввод в действие закона об особом статусе Донбасса на постоянной основе», — пояснил он журналистам.

По словам политика, Киев, в отличие от ДНР и ЛНР, до сих пор не обнародовал приказы о прекращении огня и о дисциплинарном наказании для нарушителей. Грызлов также обвинил украинскую сторону в тяжелой социально-экономической обстановке в Донбассе, напомнив о действующей в регионе блокаде. «Формула Штайнмайера» предполагает реализацию закона об особом статусе ДНР и ЛНР, а также проведения там выборов.