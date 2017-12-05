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Политика
Украина не выполняет обязанности по урегулированию конфликта в Донбассе — Грызлов
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    Украина не выполняет обязанности по урегулированию конфликта в Донбассе — Грызлов

    17:32  5 Декабря 2017
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    Украина не выполняет обязанности по урегулированию конфликта в Донбассе — Грызлов

    Минск, 5 декабря. Украинские власти не выполняют возложенных на них обязанностей по политическому урегулированию конфликта в Донбассе, заявил во вторник полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов.

    «Киев по-прежнему не предпринимает шаги по политическому урегулированию конфликта. Необходимо добиться имплементации «формулы Штайнмайера», определяющей ввод в действие закона об особом статусе Донбасса на постоянной основе», — пояснил он журналистам.

    Украина не выполняет обязанности по урегулированию конфликта в Донбассе — Грызлов

    По словам политика, Киев, в отличие от ДНР и ЛНР, до сих пор не обнародовал приказы о прекращении огня и о дисциплинарном наказании для нарушителей. Грызлов также обвинил украинскую сторону в тяжелой социально-экономической обстановке в Донбассе, напомнив о действующей в регионе блокаде. «Формула Штайнмайера» предполагает реализацию закона об особом статусе ДНР и ЛНР, а также проведения там выборов.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #донбасс #украина #минск #грызлов
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