Обугленный труп таксиста нашли в сгоревшей машине в Тынде

Комсомольск-на-Амуре, 5 декабря. Обгоревший труп неизвестного человека обнаружили после тушения машины в Амурской области. ЧП произошло в городе Тында. Ряд СМИ со ссылкой на очевидцев распространил сообщения о том, что погибший является таксистом, его похитили и сожгли.

Как стало известно ФАН, сообщение о горящем автомобиле Lada Granta поступило в полицию около 19.50 по местному времени. Машина горела возле дома №6 по улице Бамовской.

«После тушения в ней обнаружен обгоревший труп неизвестно — личность пока не установлена. Возбуждено уголовное дело об убийстве», — уточнил источник в правоохранительных органах.