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Обугленный труп таксиста нашли в сгоревшей машине в Тынде
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    Обугленный труп таксиста нашли в сгоревшей машине в Тынде

    17:36  5 Декабря 2017
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    Обугленный труп таксиста нашли в сгоревшей машине в Тынде

    Комсомольск-на-Амуре, 5 декабря. Обгоревший труп неизвестного человека обнаружили после тушения машины в Амурской области. ЧП произошло в городе Тында. Ряд СМИ со ссылкой на очевидцев распространил сообщения о том, что погибший является таксистом, его похитили и сожгли.

    Как стало известно ФАН, сообщение о горящем автомобиле Lada Granta поступило в полицию около 19.50 по местному времени. Машина горела возле дома №6 по улице Бамовской.

    «После тушения в ней обнаружен обгоревший труп неизвестно — личность пока не установлена. Возбуждено уголовное дело об убийстве»,  — уточнил источник в правоохранительных органах.

    Автор: Алексей Громов
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    #смерть #криминал #амурская область #таксист #тында #сожжение
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