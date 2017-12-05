Спектакль или цирк: в России спорят, как назвать задержание Саакашвили

Главной темой вторника стало захватывающее задержание экс-губернатора Одесской области и лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили. Утром политик скрывался от силовиков на крыше собственного дома, вскоре был задержан, но потом «освобожден» соратниками из автомобиля СБУ и уже к вечеру читал пламенные революционные речи в центре Киева.

По мнению российского общественного и политического деятеля Николая Старикова, на Украине разыгрывается новый спектакль, а режиссер — прежний, и руководит он происходящим из Вашингтона.

«Я бы хотел выразить уважение работникам цирка. Но это не цирк, это спектакль, который перед нами разыгрывают американцы, заинтересованные в стабильной нестабильности на Украине. Давайте вспомним классику Майдана. США играли на стороне протестующих, подталкивали националистов. И в то же время они общались с Януковичем, убеждали его не разгонять толпу и не применять силу. Сейчас они ради стабильной нестабильности с одной стороны подталкивают Саакашвили, а с другой стороны — подталкивают Порошенко, разрешая ему действовать», — сказал писатель в прямом эфире программы «Место встречи» на телеканале НТВ.

А вот Геворг Мирзарян, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ, не считает, что задержание Михаила Саакашвили — это спектакль.