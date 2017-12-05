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Украина
Спектакль или цирк: в России спорят, как назвать задержание Саакашвили
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    Спектакль или цирк: в России спорят, как назвать задержание Саакашвили

    17:34  5 Декабря 2017  /обновлено: 18:07  05 Декабря 2017
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    Спектакль или цирк: в России спорят, как назвать происходящее на Украине

    Главной темой вторника стало захватывающее задержание экс-губернатора Одесской области и лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили. Утром политик скрывался от силовиков на крыше собственного дома, вскоре был задержан, но потом «освобожден» соратниками из автомобиля СБУ и уже к вечеру читал пламенные революционные речи в центре Киева.

    По мнению российского общественного и политического деятеля Николая Старикова, на Украине разыгрывается новый спектакль, а режиссер — прежний, и руководит он происходящим из Вашингтона.

    «Я бы хотел выразить уважение работникам цирка. Но это не цирк, это спектакль, который перед нами разыгрывают американцы, заинтересованные в стабильной нестабильности на Украине. Давайте вспомним классику Майдана. США играли на стороне протестующих, подталкивали националистов. И в то же время они общались с Януковичем, убеждали его не разгонять толпу и не применять силу. Сейчас они ради стабильной нестабильности с одной стороны подталкивают Саакашвили, а с другой стороны — подталкивают Порошенко, разрешая ему действовать», — сказал писатель в прямом эфире программы «Место встречи» на телеканале НТВ.

    А вот Геворг Мирзарян, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ, не считает, что задержание Михаила Саакашвили — это спектакль.

    «Это не спектакль, а цирк. По поводу того, что происходит, процитирую мою любимую фразу из фильма Гая Ричи — «Никогда не стоит недооценивать предсказуемость тупизны». Мотивы действий Порошенко понятны и логичны. После того, как его очень жестко раскритиковали американские товарищи за все и, в том числе, за преследование антикоррупционного агентства, которое под американцами, Порошенко решил показать свою силу и наехал на самого главного символа антикоррупционной борьбы на Украине — Саакашвили. Тем самым Порошенко, как обычно, сыграл на обострение. Он резко поднял ставки, заставив американцев выбирать», — считает политолог.

    Автор: Марина Степанова
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    #украина #порошенко #саакашвили #геворг мирзаян #николай стариков
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