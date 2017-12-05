«Джебхат ан-Нусра» потеряла еще одну высоту в районе Голан

Бейт-Джинн, 5 декабря. Сирийская армия зачистила от боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 вершину Таль Шехаба около Голанских высот.

Ливанское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило, что, не смотря на активное противодействие израильских войск, поддерживающих огнем боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), правительственные войска Сирии значительно углубились в район Бейт-Джинн и развили успех, достигнутый при зачистке возвышенности Таль Бардая.

В ходе наступления армейцы освободили от исламистов еще одну высоту в области Западная Гута. В данный момент, сообщает источник, Таль Шехаба полностью контролируется Сирийской арабской армией.

1 Организация запрещена на территории РФ.