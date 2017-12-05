Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
Продажи Volkswagen в России в ноябре выросли на 29%
Новости Сирии
«Джебхат ан-Нусра» потеряла еще одну высоту в районе Голан
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Джебхат ан-Нусра» потеряла еще одну высоту в районе Голан

    17:34  5 Декабря 2017
    416

    «Джебхат ан-Нусра» потеряла еще одну высоту в районе Голан

    Бейт-Джинн, 5 декабря. Сирийская армия зачистила от боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 вершину Таль Шехаба около Голанских высот.

    Ливанское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило, что, не смотря на активное противодействие израильских войск, поддерживающих огнем боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), правительственные войска Сирии значительно углубились в район Бейт-Джинн и развили успех, достигнутый при зачистке возвышенности Таль Бардая.

    В ходе наступления армейцы освободили от исламистов еще одну высоту в области Западная Гута. В данный момент, сообщает источник, Таль Шехаба полностью контролируется Сирийской арабской армией.

    «Джебхат ан-Нусра» потеряла еще одну высоту в районе Голан

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #саа #джебхат ан-нусра #голанские высоты
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть