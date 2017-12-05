Сын рассказал о состоянии здоровья Олега Табакова

Москва, 5 декабря. Художественный руководитель театра МХТ имени А.П. Чехова Олег Табаков чувствует себя намного лучше. Об этом сообщил сын народного артиста СССР Антон Табаков.

«По сравнению с моментом поступления в больницу он чувствует себя лучше, мне хотелось бы, чтобы он чувствовал себя еще лучше, чем на сегодняшний момент», — рассказал Антон Табаков в комментарии РИА Новости.

Напомним, 27 ноября Олег Табаков был госпитализирован в Первую градскую больницу. В справочной службе медецинского учреждения сообщили, что актер находится в отделении реанимации. Позднее в пресс-службе Московского театра-студии «Табакерка» сообщили, что Табаков «давно проходит плановое стоматологическое лечение». При этом некоторые СМИ сообщали, что артист перенес экстренную операцию, однако официального подтверждения этой информации не было.