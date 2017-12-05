Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
В Совфеде предложили дополнить запрет на вход для СМИ-иноагентов жесткой мерой
Украина
«Хватит клоунады»: в Госдуме прокомментировали ситуацию вокруг Саакашвили
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Хватит клоунады»: в Госдуме прокомментировали ситуацию вокруг Саакашвили

    18:20  5 Декабря 2017
    639

    Депутат Госдумы напрямую обратился к украинцам в связи с делом Саакашвили

    Главной темой дневного выпуска программы «Время покажет» на Первом канале предсказуемо стали события вокруг опального грузинско-украинского политика Михаила Саакашвили, которого киевские власти так и не сумели задержать, как ни пытались. По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, происходящее вокруг Саакашвили — знак того, что значительная часть украинцев не считает власть президента Петра Порошенко легитимной.

    «Националисты, которые фактически отбили Саакашвили у правоохранительных органов, не признают легитимности власти президента Украины Петра Порошенко, — отметил Шерин. — Это надо было так умудриться, это надо иметь такие спецслужбы, которые с утра не могут спящего забрать! Это абсолютно стопроцентная утечка информации — откуда взялось такое большое количество людей, которым не нужно сейчас быть на работе, которые внезапно оказались осведомленными?!»

    «Кстати, в результате всей этой движухи генеральная прокуратура Украины ходатайствует, чтобы человека, которого заковали в наручники и уже везли в СИЗО, всего лишь посадили под круглосуточный домашний арест, — вмешался ведущий Артем Шейнин. — То есть, украинские власти сдулись, продержавшись всего час».

    Украинские власти так и не смогли задержать Саакашвили

    «Киевская власть абсолютно не контролирует ситуацию на Украине и не в состоянии принять какое-то волевое решение, — продолжил депутат Госдумы Александр Шерин. — Там имеет место стопроцентный слив президента Украины Петра Порошенко, который не контролирует ситуацию, о чем говорит вся эта клоунада с якобы невозможностью арестовать Саакашвили».

    В связи с этим депутат Госдумы напрямую обратился к украинским властям и к зрителям с Украины.

    «Хватит заниматься клоунадой, — призвал украинцев Шерин. — Начинайте заниматься нормализацией жизни на Украине, потому что люди от всего этого устали, они настолько не признают власть, которая пришла в результате государственного переворота, что уже готовы поддержать любого».

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #саакашвили #время покажет #шерин
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть