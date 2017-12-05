«Хватит клоунады»: в Госдуме прокомментировали ситуацию вокруг Саакашвили

Главной темой дневного выпуска программы «Время покажет» на Первом канале предсказуемо стали события вокруг опального грузинско-украинского политика Михаила Саакашвили, которого киевские власти так и не сумели задержать, как ни пытались. По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, происходящее вокруг Саакашвили — знак того, что значительная часть украинцев не считает власть президента Петра Порошенко легитимной.

«Националисты, которые фактически отбили Саакашвили у правоохранительных органов, не признают легитимности власти президента Украины Петра Порошенко, — отметил Шерин. — Это надо было так умудриться, это надо иметь такие спецслужбы, которые с утра не могут спящего забрать! Это абсолютно стопроцентная утечка информации — откуда взялось такое большое количество людей, которым не нужно сейчас быть на работе, которые внезапно оказались осведомленными?!»

«Кстати, в результате всей этой движухи генеральная прокуратура Украины ходатайствует, чтобы человека, которого заковали в наручники и уже везли в СИЗО, всего лишь посадили под круглосуточный домашний арест, — вмешался ведущий Артем Шейнин. — То есть, украинские власти сдулись, продержавшись всего час».

«Киевская власть абсолютно не контролирует ситуацию на Украине и не в состоянии принять какое-то волевое решение, — продолжил депутат Госдумы Александр Шерин. — Там имеет место стопроцентный слив президента Украины Петра Порошенко, который не контролирует ситуацию, о чем говорит вся эта клоунада с якобы невозможностью арестовать Саакашвили».

В связи с этим депутат Госдумы напрямую обратился к украинским властям и к зрителям с Украины.

«Хватит заниматься клоунадой, — призвал украинцев Шерин. — Начинайте заниматься нормализацией жизни на Украине, потому что люди от всего этого устали, они настолько не признают власть, которая пришла в результате государственного переворота, что уже готовы поддержать любого».