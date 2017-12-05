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Политика
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Общество
Пранкеры Лексус и Вован попросили Порошенко не выдавать Саакашвили Грузии
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    Пранкеры Лексус и Вован попросили Порошенко не выдавать Саакашвили Грузии

    18:21  5 Декабря 2017
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    Пранкеры Лексус и Вован попросили Порошенко не выдавать Саакашвили Грузии

    Москва, 5 декабря. Пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов) сообщили, что позвонили украинскому президенту Петру Порошенко от имени премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили. Это был уже третий разговор российских пранкеров с Порошенко.

    «Порошенко сразу пошел на контакт, но был какой-то грустный по телефону», — рассказал журналистам Кузнецов. 

    По его словам, весь разговор был посвящен задержанию экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. В разговоре Порошенко заявил, что Саакашвили финансировали российские спецслужбы и некие украинские олигархи. Украинский лидер заверил, что политика ждет суд.

    «Мы попросили Порошенко не выдавать Саакашвили Грузии, а в конце пошутили: «Миша сказал, что вы слишком много пьете боярышника с горилкой», — отметил Кузнецов.

    Он добавил, что после этого Порошенко сразу же бросил трубку, передает РИА Новости.

    Пранкеры Лексус и Вован попросили Порошенко не выдавать Саакашвили Грузии

    Напомним, ранее представители Европейского союза призвали украинскую сторону не нарушать права экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который был задержан в Киеве 5 декабря.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #порошенко #вован #лексус
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