Mercedes отзовет почти 100 автомобилей E-класса в России

Москва, 5 декабря. Компания Mercedes-Benz приняла решение отозвать из России 96 автомобилей E-класса, которые были произведены в течение последних двух лет. Причина этого шага — неисправность ремней безопасности, уточняется на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

«На некоторых автомобилях Mercedes-Benz E-Class соотношение смеси газообразователя в определенных пиропатронах натяжителя ремня безопасности может не соответствовать спецификации», — говорится в сообщении Росстандарта.

Отмечается также, что в рамках отзывной кампании в автомобилях заменят ремень безопасности для заднего левого сиденья.

В Росстандарте подчеркнули, что представители компании Mercedes-Benz свяжутся с владельцами транспортных средств, которые подпадают под отзыв. Им направят соответствующее уведомление.

При этом владельцы Mercedes-Benz E-Class могут самостоятельно проверить, попадает ли их автомобиль под отзыв. Для этого им предлагается сравнить VIN-код собственной машины с перечнем кодов автомобилей, подлежащих отзыву, опубликованным на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.