Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
Продажи Volkswagen в России в ноябре выросли на 29%
Общество
Mercedes отзовет почти 100 автомобилей E-класса в России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Mercedes отзовет почти 100 автомобилей E-класса в России

    17:33  5 Декабря 2017
    83

    Mercedes отзовет почти 100 автомобилей E-класса в России

    Москва, 5 декабря. Компания Mercedes-Benz приняла решение отозвать из России 96 автомобилей E-класса, которые были произведены в течение последних двух лет. Причина этого шага — неисправность ремней безопасности, уточняется на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.    

    «На некоторых автомобилях Mercedes-Benz E-Class соотношение смеси газообразователя в определенных пиропатронах натяжителя ремня безопасности может не соответствовать спецификации», — говорится в сообщении Росстандарта. 

    Отмечается также, что в рамках отзывной кампании в автомобилях заменят ремень безопасности для заднего левого сиденья.

    В Росстандарте подчеркнули, что представители компании Mercedes-Benz свяжутся с владельцами транспортных средств, которые подпадают под отзыв. Им направят соответствующее уведомление.

    При этом владельцы Mercedes-Benz E-Class могут самостоятельно проверить, попадает ли их автомобиль под отзыв. Для этого им предлагается сравнить VIN-код собственной машины с перечнем кодов автомобилей, подлежащих отзыву, опубликованным на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.       

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #автомобили #mercedes #отзыв #ремень безопасности
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть