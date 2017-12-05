Хомс: около 30 населенных пунктов в провинции присоединились к перемирию

Хомс, 5 декабря. Соглашения о присоединении к процессу примирения были подписаны духовными лидерами, старейшинами и главами 27 населенных пунктов.

Представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владислав Николаев сообщил, что в Хомсе состоялось подписание соглашений, в котором приняли участие представители 27 населенных пунктов провинции Хомс. Среди поселений называются Кемам, Джендар, Шамсин, Аль-Маамура, Аль-Америя и многие другие.

Все присутствовавшие на подписании поблагодарили российскую сторону за конструктивную роль в национальном примирении во всех районах Сирии. Подписанные соглашения посодействуют возвращению беженцев в свои дома, получению местными жителями гуманитарной помощи и открытию в поселениях школ.