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Хомс: около 30 населенных пунктов в провинции присоединились к перемирию
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    Хомс: около 30 населенных пунктов в провинции присоединились к перемирию

    17:22  5 Декабря 2017
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    Хомс: около 30 населенных пунктов в провинции присоединились к перемирию

    Хомс, 5 декабря. Соглашения о присоединении к процессу примирения были подписаны духовными лидерами, старейшинами и главами 27 населенных пунктов.

    Представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владислав Николаев сообщил, что в Хомсе состоялось подписание соглашений, в котором приняли участие представители 27 населенных пунктов провинции Хомс. Среди поселений называются Кемам, Джендар, Шамсин, Аль-Маамура, Аль-Америя и многие другие.

    Все присутствовавшие на подписании поблагодарили российскую сторону за конструктивную роль в национальном примирении во всех районах Сирии. Подписанные соглашения посодействуют возвращению беженцев в свои дома, получению местными жителями гуманитарной помощи и открытию в поселениях школ.

    Хомс: около 30 населенных пунктов в провинции присоединились к перемирию

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #перемирие #хомс #соглашение
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