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Новости Сирии
Даръа: создано новое проправительственное формирование «Джейш аль-Ашаир»
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    Даръа: создано новое проправительственное формирование «Джейш аль-Ашаир»

    17:12  5 Декабря 2017
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    Даръа: создано новое проправительственное формирование «Джейш аль-Ашаир»

    Даръа, 5 декабря. В провинции Даръа появились новые союзники правительственных сил Сирии.

    Военные источники в провинции Даръа сообщили, что во главе нового формирования, представляющего племенное ополчение, стоит шейх Абдель Азизи аль-Рифая, его назначение на данный пост было согласовано с командованием сирийской армии. В первый же день, отмечает источник, в ополчение записалось около 160 человек, некоторые из которых являются амнистированными боевиками, которые сложили оружие и решили сражаться на стороне правительственных войск.

    Отмечается, что ранее в провинции Хасака 114 боевиков решили воспользоваться амнистией и добровольно сложили оружие.

    Даръа: создано новое проправительственное формирование «Джейш аль-Ашаир»

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #саа #даръа #джейш аль-ашаир
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