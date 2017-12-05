Даръа: создано новое проправительственное формирование «Джейш аль-Ашаир»

Даръа, 5 декабря. В провинции Даръа появились новые союзники правительственных сил Сирии.

Военные источники в провинции Даръа сообщили, что во главе нового формирования, представляющего племенное ополчение, стоит шейх Абдель Азизи аль-Рифая, его назначение на данный пост было согласовано с командованием сирийской армии. В первый же день, отмечает источник, в ополчение записалось около 160 человек, некоторые из которых являются амнистированными боевиками, которые сложили оружие и решили сражаться на стороне правительственных войск.

Отмечается, что ранее в провинции Хасака 114 боевиков решили воспользоваться амнистией и добровольно сложили оружие.