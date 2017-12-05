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МВД Украины объяснило, почему позволило похитить Саакашвили
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    МВД Украины объяснило, почему позволило похитить Саакашвили

    17:24  5 Декабря 2017
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    МВД Украины объяснило, почему позволило похитить Саакашвили

    Киев, 5 декабря. Сотрудники украинских правоохранительных органов позволили похитить задержанного экс- губернатора Одесской области Михаила Саакашвили во время конвоирования, чтобы избежать насилия, заявил советник главы МВД Украины Иван Варченко.

    «Что касается извлечения Саакашвили из автомобиля СБУ, думаю, правоохранители из системы НПУ и Нацгвардии, учитывая худшие последствия, которые могли возникнуть вследствие силовых действий,  такую возможность дали, не став применять силу к гражданам», — отметил он.

    МВД Украины объяснило, почему позволило похитить Саакашвили

    По его словам, в сложившейся ситуации стражи правопорядка будут искать законные способы доставки Саакашвили к следователям, пишут украинские СМИ.

    Напомним, что ранее прокуратура Украины возбудила дело по факту силового освобождения Михаила Саакашвили его сторонниками, которые заблокировали микроавтобус СБУ и не далее увезти задержанного политика.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #украина #саакашвили #мвд #сбу
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