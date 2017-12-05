«Мы пристально следим»: посольство США отреагировало на задержание Саакашвили в Киеве
Киев, 5 декабря. Посольство США на Украине прокомментировало задержание Михаила Саакашвили и последовавшие за этим беспорядки в Киеве. Заявление появилось в официальном Twitter дипмиссии.
Дипломаты призвали «разрядить напряжение» в центре украинской столицы, а также выразили надежду, что следствие по делу о силовом освобождении политика будет проведено оперативно.
«Мы пристально следим за ситуацией и ожидаем, что следствие будет проведено оперативно и в соответствии с законодательством Украины», – говорится в заявлении в микроблоге.
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