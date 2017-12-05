Очарованность Древней Русью: Роман Носиков про фильм «Легенда о Коловрате»

На днях ваш покорный слуга с дочерью и температурой посетил сеанс отечественного блокбастера «Легенда о Коловрате».

Шел с содроганием и ощущением рискованной партизанской вылазки, так как смотрел трейлер (состав: квас, патока, первые блины) и читал мнения уважаемых людей. Репутация отечественного кинематографа, опять же…

Но были и хорошие отзывы — тоже от уважаемых людей. Поэтому, перекрестясь, — пошел.

Так кто же был прав? Те, кто заявил, что фильм — отвратительная халтура? Или те, кто счел фильм прекрасным?

На самом деле, правы все.

Как на боксе

Фильм представляет собой мозаику из удач и провалов съемочной группы, чередующихся с невероятной быстротой. И поэтому просмотр фильма, по ощущениям, сравним с наблюдением за боксерским поединком или хоккейным матчем.

Вот только что ты снисходительно ухмылялся над каким-то ляпом или до красноты хлопал себя по лицу. А вот уже ревешь от восторга, потому что на экране — круть крутейшая в своей невообразимой крутости.

То ты в полном восторге от игры актера Александра Ильина, то тебе хочется крикнуть: «Кто-нибудь! Научите интерна Лобанова стрелять из лука!»

И так постоянно, в течение всего фильма.

Но постепенно, пока идет кино, ляпов и лажи в нем становится все меньше, а достоинств — все больше. И к концу фильма ты понимаешь: да все просто отлично, все именно так, как и должно быть.

Такое ощущение, что авторы «Легенды о Коловрате» учились снимать прямо в процессе его съемки — и таки научились.

Плохое и хорошее

Что хочется сказать плохого?

Много. Очень много логических ляпов. Не может город сгореть за одну ночь до головешек, например. Но не в «заклепничестве» суть.

Просто половину фильма не покидало ощущение, что в самом его начале авторы не могли определиться, что они снимают по жанру — комикс, сказку, былину? И разобрались они с этим только к самому концу кино.

Желание впихнуть в один фильм побольше коллизий тоже на пользу ему не пошло. Идея сделать Коловрата человеком, каждый день вспоминающим свою жизнь заново, никак не украшает фильм. Этот ход просто висит на всем произведении как жернов на шее.

Да, и еще — унылая игра Серебрякова.

Что сказать хорошего?

Много. Много отличных спецэффектов. Убойнейший медведь. Крутейший музон.

Музыка вообще достойна отдельного упоминания — драйвовая, свежая, красивая, всегда к месту. Тот, кто ее делал, композитор Серж Танкян, — талантище и монстр. Рекомендую приобрести саундтрек отдельно и качать под него железо. Гарантирую — будет штырить.

Отличный Батый в исполнении Александра Цоя. Харизматичный, пластичный, умный, яркий. Чего еще надо от настоящего антагониста?

Драки, боевые сцены, юмор — мое почтение.

Каркуш в исполнении интерна Лобанова, тьфу, Ильина — тоже великолепен. Вообще, за этим актером надо следить. Талант бесспорен.

Итого

В кои-то веки в отечественный кинематограф прокрались каким-то очередным чудом не попильщики и не воры, а нормальные человеческие люди, которые хотят снимать кино потому, что любят кино.

У них явно не хватает опыта, но это пройдет.

Самое главное, что я увидел в этом фильме, — это любовь к кино, любовь к зрителю и любовь к героям, про которых это кино снято.

И еще — очарованность Древней Русью, что от режиссера с именем Джаник Файзиев особенно приятно.

Фильм получился зрелищный, добрый и явно полезный для своей аудитории — родителей с детьми.

Можете смело идти.