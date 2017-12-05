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ИноСМИ
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Украина
Митингующие сторонники Саакашвили не пускают в Киев новогоднюю елку 
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    Митингующие сторонники Саакашвили не пускают в Киев новогоднюю елку 

    17:19  5 Декабря 2017
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    Митингующие сторонники Саакашвили не пускают в Киев новогоднюю елку 

    Киев, 5 декабря. Доставка главной новогодней елки в центр Киева задерживается из-за перекрытия некоторых улиц в связи с митингом сторонников лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили, сообщила компания-организатор новогодних праздников Folk Ukraine.

    Елка должна была появиться в центре Киева еще в 12.30 часов дня. Однако сторонники Саакашвили организовали митинг, из-за чего ряд улиц оказались перекрыты. Новогоднее дерево по-прежнему не достигло Софиевской площади.

    Митингующие сторонники Саакашвили не пускают в Киев новогоднюю елку 

    «Друзья, в связи с загрузкой дорог приезд елки задерживается, — констатировали представители Folk Ukraine в Facebook. — Также мы ждем разрешение от полиции, чтобы беспрепятственно попасть на улицы Киева. Делаем все возможное, чтобы быстрее приехать к вам».

    Ранее Евросоюзе выразили надежду, что следствие по делу Саакашвили будет проходить в полном соответствии с требованиями законов Украины.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #киев #саакашвили #митинг #улицы #задержка #елка
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