Митингующие сторонники Саакашвили не пускают в Киев новогоднюю елку 

Киев, 5 декабря. Доставка главной новогодней елки в центр Киева задерживается из-за перекрытия некоторых улиц в связи с митингом сторонников лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили, сообщила компания-организатор новогодних праздников Folk Ukraine.

Елка должна была появиться в центре Киева еще в 12.30 часов дня. Однако сторонники Саакашвили организовали митинг, из-за чего ряд улиц оказались перекрыты. Новогоднее дерево по-прежнему не достигло Софиевской площади.

«Друзья, в связи с загрузкой дорог приезд елки задерживается, — констатировали представители Folk Ukraine в Facebook. — Также мы ждем разрешение от полиции, чтобы беспрепятственно попасть на улицы Киева. Делаем все возможное, чтобы быстрее приехать к вам».

Ранее Евросоюзе выразили надежду, что следствие по делу Саакашвили будет проходить в полном соответствии с требованиями законов Украины.