Ляшко обвинил «кремлевского агента» Саакашвили в попытке развалить Украину

Киев, 5 декабря. Депутат Верховной рады и лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко заявил о том, что организованные экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили акции протеста якобы являются попыткой осуществить госпереворот на Украине.

Ляшко обвинил Саакашвили в том, что последний стал «кремлевским агентом», действия которого финансируются «бандой» экс-президента страны Виктора Януковича.

«То, что сегодня происходит в Киеве под руководством кремлевского агента Саакашвили на деньги банды Януковича, а именно Курченко — это государственный переворот по заметкам Кремля. Это попытка развалить и подорвать страну изнутри», — подчеркнул депутат.

Как ранее сообщало издание «Дни.ру», сотрудники правоохранительных органов Украины задержали экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Однако его сторонники смогли вскрыть двери автобуса СБУ и освободить политика.