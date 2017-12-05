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Украина
Ляшко обвинил «кремлевского агента» Саакашвили в попытке развалить Украину
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    Ляшко обвинил «кремлевского агента» Саакашвили в попытке развалить Украину

    17:28  5 Декабря 2017
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    Ляшко обвинил «кремлевского агента» Саакашвили в попытке развалить Украину

    Киев, 5 декабря. Депутат Верховной рады и лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко заявил о том, что организованные экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили акции протеста якобы являются попыткой осуществить госпереворот на Украине.

    Ляшко обвинил Саакашвили в том, что последний стал «кремлевским агентом», действия которого финансируются «бандой» экс-президента страны Виктора Януковича.

    «То, что сегодня происходит в Киеве под руководством кремлевского агента Саакашвили на деньги банды Януковича, а именно Курченко — это государственный переворот по заметкам Кремля. Это попытка развалить и подорвать страну изнутри», — подчеркнул депутат.

    Как ранее сообщало издание «Дни.ру», сотрудники правоохранительных органов Украины задержали экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Однако его сторонники смогли вскрыть двери автобуса СБУ и освободить политика.

    Автор: Алексей Громов
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    #саакашвили #ляшко
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