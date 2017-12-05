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Австрия легализовала однополые браки
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    Австрия легализовала однополые браки

    17:04  5 Декабря 2017
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    Австрия легализовала однополые браки

    Вена, 5 декабря. Верховный суд Австрии принял решение легализовать однополые браки в стране, а существующие законы были признаны дискриминированными.

    Ожидается, что поправки в законодательство вступят в силу не позднее 2019 года, передает агентство Reuters.

     Отмечается, что консерваторы из Народной партии и радикалы из Партии свободы выступили против принятия данного закона, однако большинство членов других партий выступили «за» легализацию однополых браков.

    Напомним, что однополые отношения были разрешены в Австрии еще в 2010 году, однако регистрация однополых браков находилась поз запретом.

    Австрия стала 16-й страной на территории Европы, которая сняла запрет на регистрацию брачных союзов между гомосексуалами.

     

    Автор: Дима Оленин
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    #австрия #лгбт
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