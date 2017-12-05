Башаров поддержал инициативу признать экстрасенсов мошенниками

Москва, 5 декабря. Известный российский актер, ведущий популярной программы «Битва экстрасенсов» Марат Башаров поддержал внесенный в Госдуму законопроект, приравнивающий услуги магов и колдунов к мошенничеству.

«Наконец-то! В интернете очень много рекламы, под моим именем псевдомаги и псевдоколдуны открывают свои центры. Они зарабатывают на этом деньги», — цитирует Башарова «Национальная служба новостей».

Актер подчеркнул, что за подобные, не только мошеннические, но и порочащие честь и достоинство, действия обманщики должны нести наказание.

Баширов заявил, что если закон будет одобрен, то люди, выдающие себя за колдунов и экстрасенсов, уйдут в тень. По мнению ведущего «Битвы экстрасенсов», проблема в первую очередь связана не с наглостью мошенников, а с менталитетом людей, которые продолжают создавать спрос на сомнительные услуги, указывает «Ura.ru».

Напомним, ранее стало известно, что в Госдуму внесен законопроект, который предлагает признать оказание платных «колдовских услуг» мошенничеством и вымогательством.