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Общество
Башаров поддержал инициативу признать экстрасенсов мошенниками
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    Башаров поддержал инициативу признать экстрасенсов мошенниками

    17:13  5 Декабря 2017
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    Башаров поддержал инициативу признать экстрасенсов мошенниками

    Москва, 5 декабря. Известный российский актер, ведущий популярной программы «Битва экстрасенсов» Марат Башаров поддержал внесенный в Госдуму законопроект, приравнивающий услуги магов и колдунов к мошенничеству.

    «Наконец-то! В интернете очень много рекламы, под моим именем псевдомаги и псевдоколдуны открывают свои центры. Они зарабатывают на этом деньги», — цитирует Башарова «Национальная служба новостей».

    Актер подчеркнул, что за подобные, не только мошеннические, но и порочащие честь и достоинство, действия обманщики должны нести наказание.

    Баширов заявил, что если закон будет одобрен, то люди, выдающие себя за колдунов и экстрасенсов, уйдут в тень. По мнению ведущего «Битвы экстрасенсов», проблема в первую очередь связана не с наглостью мошенников, а с менталитетом людей, которые продолжают создавать спрос на сомнительные услуги, указывает «Ura.ru».

    Напомним, ранее стало известно, что в Госдуму внесен законопроект, который предлагает признать оказание платных «колдовских услуг» мошенничеством и вымогательством. 

    Автор: Федор Веснин
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    #госдума #экстрасенс #законопроект #башаров
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