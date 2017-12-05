«Продолжение следует»: Луценко анонсировал новые задержания украинских политиков

Киев, 5 декабря. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пообещал, что у сегодняшнего задержания Михаила Саакашвили будет продолжение и анонсировал новые задержания «известных на всю Украину» политиков.

«Могу проанонсировать, что продолжение следует, другие известные на всю Украину украинские политики также ввязались в еще более опасные игры», — подчеркнул он в эфире телеканала 112.ua.

При этом Луценко уточнил, что общество будет проинформировано об этом «в то время, когда это будет выгодно следствию».

Как сообщалось ранее, сегодня Саакашвили задержали на крыше дома на Костельной улице, где сотрудники СБУ проводили обыски. Силовики поместили его в микроавтобус, но сторонники опального политика заблокировали машину и освободили экс-президента Грузии. По данному факту возбуждено уголовное дело.