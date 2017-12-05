Выборы-2018: Путин утвердил закон о видеонаблюдении за подсчетом голосов

Москва, 5 декабря. Президент России Владимир Путин во вторник подписал закон о видеонаблюдении за подсчетом голосов на выборах. Документ уже появился на официальном портале правовой информации.

Законопроект также уточняет список субъектов, имеющих право направлять своих наблюдателей в избирательные комиссии во время выборов. В частности, это право есть у Общественной палаты, у общественных организаций, а также у доверенных лиц кандидатов.

Напомним, что президентские выборы в России состоятся 18 марта 2018 года. Среди возможных кандидатов называют бывшего председателя «Яблока» Григория Явлинского, лидера ЛДПР Владимира Жириновского, телеведущую Ксению Собчак, журналистку Екатерину Гордон, председателя Национального родительского комитета Ирину Волынец и уполномоченного по правам предпринимателя Бориса Титова.