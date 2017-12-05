Сторонники Саакашвили угрожают «вернуть» Крым после свержения власти на Украине

Киев, 5 декабря. Сторонники экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили заявили, что собираются свергнуть действующую на Украине власть, а потом «вернуть» Крым.

Об этом заявила во вторник, выступая перед украинской Радой, активистка «евромайдана», сбежавшая из Симферополя в Киев, Лиза Богуцкая, сообщает «ПолитНавигатор».

«Это наша с вами насущная задача — сменить эту власть и потом вернуть Крым», — сообщила она собравшимся.

Богуцкая также заявила, что действующая власть во главе с президентом Украины Петром Порошенко никогда не будет заниматься проблемами крымских татар, которых в настоящее время якобы удерживает Москва. В чем заключаются проблемы, она также не уточнила.

Напомним, во вторник, 5 декабря, в Киеве на крыше своего дома был задержан Михаил Саакашвили по подозрению в «содействии участникам преступных организаций и сокрытии преступной деятельности». Позже сторонники Саакашвили освободили политика.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам народного референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за присоединение полуострова к России. Однако Киев результатов народного волеизъявления не признает.