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Сторонники Саакашвили угрожают «вернуть» Крым после свержения власти на Украине
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    Сторонники Саакашвили угрожают «вернуть» Крым после свержения власти на Украине

    16:53  5 Декабря 2017
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    Сторонники Саакашвили угрожают «вернуть» Крым после свержения власти на Украине

    Киев, 5 декабря. Сторонники экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили заявили, что собираются свергнуть действующую на Украине власть, а потом «вернуть» Крым.

    Об этом заявила во вторник, выступая перед украинской Радой, активистка «евромайдана», сбежавшая из Симферополя в Киев, Лиза Богуцкая, сообщает «ПолитНавигатор».

    «Это наша с вами насущная задача — сменить эту власть и потом вернуть Крым», — сообщила она собравшимся.

    Богуцкая также заявила, что действующая власть во главе с президентом Украины Петром Порошенко никогда не будет заниматься проблемами крымских татар, которых в настоящее время якобы удерживает Москва. В чем заключаются проблемы, она также не уточнила.

    Напомним, во вторник, 5 декабря, в Киеве на крыше своего дома был задержан Михаил Саакашвили по подозрению в «содействии участникам преступных организаций и сокрытии преступной деятельности». Позже сторонники Саакашвили освободили политика.

    Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам народного референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за присоединение полуострова к России. Однако Киев результатов народного волеизъявления не признает. 

    Автор: Алексей Громов
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    #крым #саакашвили #богуцкая
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