Правительство России утвердило эксперимент по маркировке сигарет

Москва, 5 декабря. Правительство России утвердило проведение эксперимента по маркировке сигарет, который будет запущен в середине января и продлится год, сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Эксперимент позволит определить, есть ли необходимость в введении в России маркировки на сигаретах. Как подчеркивается, если оборот контрабандных табачных изделий сомнительного качества в стране уменьшится — это будет положительным результатом. Если количество контрафактной продукции не изменится, власти откажутся от маркировки сигарет.

Проект будет запущен в середине января 2018 года и продлится до окончания года. Ответственными за реализацию инициативы назначены Минфин, министерство промышленности и торговли, Минсельхоз, а также ФСБ, ФНС, ФТС и Роспотребнадзор.

Ранее в Минздраве РФ подготовили новую форму отчета для табачных компаний, в которой они будут обязаны указывать все данные о своей продукции.