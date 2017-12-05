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Россия
Правительство России утвердило эксперимент по маркировке сигарет
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    Правительство России утвердило эксперимент по маркировке сигарет

    16:53  5 Декабря 2017
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    Правительство России утвердило эксперимент по маркировке сигарет

    Москва, 5 декабря. Правительство России утвердило проведение эксперимента по маркировке сигарет, который будет запущен в середине января и продлится год, сообщили в пресс-службе кабинета министров.

    Эксперимент позволит определить, есть ли необходимость в введении в России маркировки на сигаретах. Как подчеркивается, если оборот контрабандных табачных изделий сомнительного качества в стране уменьшится — это будет положительным результатом. Если количество контрафактной продукции не изменится, власти откажутся от маркировки сигарет.

    Проект будет запущен в середине января 2018 года и продлится до окончания года. Ответственными за реализацию инициативы назначены Минфин, министерство промышленности и торговли, Минсельхоз, а также ФСБ, ФНС, ФТС и Роспотребнадзор.

    Правительство России утвердило эксперимент по маркировке сигарет

    Ранее в Минздраве РФ подготовили новую форму отчета для табачных компаний, в которой они будут обязаны указывать все данные о своей продукции.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #правительство #сигареты #курение #маркировка #эксперимент
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