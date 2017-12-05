Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
Продажи Volkswagen в России в ноябре выросли на 29%
Весь мир
Хуситы назвали условия выдачи тела экс-президента Йемена его семье
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Хуситы назвали условия выдачи тела экс-президента Йемена его семье

    16:55  5 Декабря 2017
    143

    Хуситы назвали условия выдачи тела экс-президента Йемена его семье

    Сана, 5 декабря. Йеменские повстанцы-хуситы готовы выдать тело бывшего президента страны Али Абдаллы Салеха родственникам убитого политика. Об этом журналистам во вторник заявила член политбюро хуситского движения «Ансар Алла» Халима Джахаф.

    Как сообщало RT, действующий президент Йемена Абд-Раббу Мансур Хади выразил свои соболезнования в связи с гибелью экс-главы государства Али Абдаллы Салеха.

    Джахав также озвучила условия выдачи тела Салеха.

    «Возможно, его родственники попросят выдать тело – это будет сделано. У нас нет никаких условий для выдачи тела… Этот вопрос будет окончательно решен при ближайшей возможности. Мы ни в коем случае не собираемся оставлять тело, не выдавать его или не хоронить», — цитирует ее слова РИА Новости.

    Напомним, ранее стало известно о том, что повстанцы-хуситы удерживают в здании телеканала Yemen Today более 40 журналистов.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #йемен #хуситы
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть