Хуситы назвали условия выдачи тела экс-президента Йемена его семье

Сана, 5 декабря. Йеменские повстанцы-хуситы готовы выдать тело бывшего президента страны Али Абдаллы Салеха родственникам убитого политика. Об этом журналистам во вторник заявила член политбюро хуситского движения «Ансар Алла» Халима Джахаф.

Как сообщало RT, действующий президент Йемена Абд-Раббу Мансур Хади выразил свои соболезнования в связи с гибелью экс-главы государства Али Абдаллы Салеха.

Джахав также озвучила условия выдачи тела Салеха.

«Возможно, его родственники попросят выдать тело – это будет сделано. У нас нет никаких условий для выдачи тела… Этот вопрос будет окончательно решен при ближайшей возможности. Мы ни в коем случае не собираемся оставлять тело, не выдавать его или не хоронить», — цитирует ее слова РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно о том, что повстанцы-хуситы удерживают в здании телеканала Yemen Today более 40 журналистов.