Москва, 5 декабря. Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х заявил, что благодаря поддержке российских военных в Сирии удалось одержать победу над терроризмом.

«За два последних года при помощи российской армии был уничтожен терроризм, был положен конец экстремизму, и сирийская армия вернула под свой контроль все территории, которые ранее были захвачены ИГИЛ»,1 — сказал он во вторник в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как считает патриарх, в настоящее время идет будничный этап, под которым подразумевается мирное политическое урегулирование в Сирийской республике.

Напомним, ранее сообщалось, что российская делегация планирует в следующем году посетить Сирию и, возможно, пригласит с собой коллег из Ирана.

«Исламское государство»2 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.