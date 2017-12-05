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Победу над ИГ в Сирии удалось одержать благодаря РФ — Патриарх Антиохийский
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    Победу над ИГ в Сирии удалось одержать благодаря РФ — Патриарх Антиохийский

    17:14  5 Декабря 2017
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    Победу над ИГ в Сирии удалось одержать благодаря РФ — Патриарх Антиохийский

    Москва, 5 декабря. Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х заявил, что благодаря поддержке российских военных в Сирии удалось одержать победу над терроризмом.

    «За два последних года при помощи российской армии был уничтожен терроризм, был положен конец экстремизму, и сирийская армия вернула под свой контроль все территории, которые ранее были захвачены ИГИЛ»,1 — сказал он во вторник в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

    Как считает патриарх, в настоящее время идет будничный этап, под которым подразумевается мирное политическое урегулирование в Сирийской республике.

    Напомним, ранее сообщалось, что российская делегация планирует в следующем году посетить Сирию и, возможно, пригласит с собой коллег из Ирана. 

    «Исламское государство»2 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #сирия #иг
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