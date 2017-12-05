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Евросоюз призвал киевские власти не нарушать права Саакашвили
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    Евросоюз призвал киевские власти не нарушать права Саакашвили

    16:59  5 Декабря 2017
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    ЕС

    Киев, 5 декабря. В представительстве ЕС прокомментировали ситуацию с задержанием бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили.

    В частности, в ЕС выразили надежду, что следствие по делу Саакашвили будет проходить в полном соответствии с требованиями законов Украины.

    «Мы в курсе того, что происходит сейчас с господином Саакашвили. Мы также внимательно следим за этим случаем и надеемся, что следствие состоится вовремя и согласно всем требованиям закона», — передает «УНИАН» со ссылкой на источник в Евросоюзе.

    Депломаты ЕС также призвали власти Киева «не допустить» нарушения прав бывшего президента Грузии.

    Напомним, что во вторник утром сотрудники СБУ и Генпрокуратуры Украины пришли в квартиру Михаила Саакашвили с обысками. Обыски прошли в рамках расследования дела о финансировании движения Саакашвили, который устроил акцию протеста у здания Верховной рады в Киеве.

    Ранее сообщалось, что СБУ займется расследованием дела о силовом освобождении Саакашвили в Киеве. 

     

    Автор: Дима Оленин
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    #украина #саакашвили #сбу
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