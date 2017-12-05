Евросоюз призвал киевские власти не нарушать права Саакашвили

Киев, 5 декабря. В представительстве ЕС прокомментировали ситуацию с задержанием бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили.

В частности, в ЕС выразили надежду, что следствие по делу Саакашвили будет проходить в полном соответствии с требованиями законов Украины.

«Мы в курсе того, что происходит сейчас с господином Саакашвили. Мы также внимательно следим за этим случаем и надеемся, что следствие состоится вовремя и согласно всем требованиям закона», — передает «УНИАН» со ссылкой на источник в Евросоюзе.

Депломаты ЕС также призвали власти Киева «не допустить» нарушения прав бывшего президента Грузии.

Напомним, что во вторник утром сотрудники СБУ и Генпрокуратуры Украины пришли в квартиру Михаила Саакашвили с обысками. Обыски прошли в рамках расследования дела о финансировании движения Саакашвили, который устроил акцию протеста у здания Верховной рады в Киеве.

Ранее сообщалось, что СБУ займется расследованием дела о силовом освобождении Саакашвили в Киеве.