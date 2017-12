Проект «Хаски»: Военно-морской флот РФ пополнится атомными подлодками пятого поколения

Военно-морской флот России рассчитывает получить новый класс атомных подводных лодок пятого поколения в 2030-х годах, заявил недавно заместитель главнокомандующего по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Россия получит новые ядерные подлодки пятого поколения в 2030-х годах» («Russia to Get New Fifth-Generation Nuclear Attacks Sub in 2030s»), опубликованной на портале The Diplomat. Автор: Франц-Стефан Гэйд (Franz-Stefan Gady).

Однако не так много деталей известно об этой новой подлодке, проект которой назвали «Хаски». Первый эскизный образец, как ожидается, будет представлен конструкторским бюро «Малахит» летом 2018 года.

Новый класс предположительно будет выпускаться в трех вариантах: атомная подводная лодка (АПЛ), атомная подводная лодка с крылатыми ракетами (ПЛАРК) и новая атомная подводная лодка с баллистическими ракетами (ПЛАРБ). Ожидается, что все три варианта будут иметь общий дизайн корпуса, а также общие гидроакустические, силовые и двигательные системы.

По сообщениям, новые подводные лодки будут иметь водоизмещение от 4000 до 6000 тонн в зависимости от модели. Хотя ПЛАРБ, вероятно, будет иметь значительно больший показатель ввиду размещения на ней межконтинентальных баллистических ракет. Однако, так как Россия в настоящее время уже находится в процессе запуска нового класса подводных лодок с баллистическими ракетами, маловероятно, что ПЛАРБ класса «Хаски» будет доработана до конца.

В прошлом месяце в России была спущена на воду первая подлодка проекта 955А «Борей-А». Российская оборонная промышленность уже работает над еще более продвинутой вариацией, «Борей-Б». Пока Россия намерена построить восемь ПЛАРБ класса «Борей» к 2025 году.

Новые подлодки проекта «Хаски», вероятно, будут включать в себя различные элементы, такие как передовые технологии уменьшения шума, используемые в классе «Борей», а также проекте 885-М «Ясень-М». Учитывая финансовые ограничения, одной из главных целей программы «Хаски» является создание новых подлодок по значительно более низкой цене, чем их советские предшественники.

«Хаски» будут иметь на борту меньше ракет, чем «Ясень». Создание нового класса, скорее всего, начнется сразу по завершении работ над последней подлодкой класса «Ясень». В настоящее время строятся еще пять подводных лодок класса «Ясень-М», и лишь одна подводная лодка класса «Ясень», К-329 «Северодвинск», поступила на вооружение ВМФ России.

По данным российского министерства обороны, последняя подлодка класса «Ясень» должна быть передана ВМФ к 2020 году. Однако, как отмечалось ранее, маловероятно, что Россия к 2020 году достроит более двух дополнительных ПЛ класса «Ясень-М» из-за ограниченности бюджета — подводные лодки являются одними из самых дорогих единиц военной техники России.

Центральное конструкторское бюро «Рубин», которое также занималось разработкой ПЛ класса «Борей», завершило предварительные проектные работы неатомных подлодок пятого поколения проекта «Калина» в июле. Новая дизель-электрическая подводная лодка, предположительно, будет создана на основе дизель-электрической подводной лодки проекта 677 (шифр «Лада»).