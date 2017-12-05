ДНР: Украинские силовики ведут обстрел Донецкой фильтровальной станции

Донецк, 5 декабря. Украинские силовики открыли артиллерийский огонь по району Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщил представитель штаба оперативного командования ДНР.

«В настоящее время противник в нарушение минских договоренностей ведет обстрел из танка района Донецкой фильтровальной станции. С 15:20 противник уже выпустил девять снарядов», — сказал представитель командования ДНР.

Он также напомнил, что Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка. Донецкая фильтровальная станция размещена в «серой зоне» между позициями вооруженных сил Украины и ополченцев Донбасса. Станция обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения в Донбассе, передает РИА Новости.