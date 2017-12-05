Алеппо: неизвестные боевики атаковали позиции ССА и вынудили их бежать

Алеппо, 5 декабря. Массированному нападению подвергся командный пункт «Свободной сирийской армии» на западе Алеппо.

Военные источники в Сирии сообщили, что группа неизвестных боевиков напала на командный центр одного из подразделений оппозиционного альянса «Свободная сирийская армия». «Умеренные» оппозиционеры не были готовы к спланированной атаке и бросили свои позиции около населенного пункта Ор Аль-Кобре.

Боевики ССА оставили нападавшим тяжелое вооружение, включая оснащенные крупнокалиберными пулеметами внедорожники и ПТРК американского производства.