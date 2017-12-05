Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
Продажи Volkswagen в России в ноябре выросли на 29%
Новости Сирии
Алеппо: неизвестные боевики атаковали позиции ССА и вынудили их бежать
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Алеппо: неизвестные боевики атаковали позиции ССА и вынудили их бежать

    17:09  5 Декабря 2017
    405

    Алеппо: неизвестные боевики атаковали позиции ССА и вынудили их бежать

    Алеппо, 5 декабря. Массированному нападению подвергся командный пункт «Свободной сирийской армии» на западе Алеппо.

    Военные источники в Сирии сообщили, что группа неизвестных боевиков напала на командный центр одного из подразделений оппозиционного альянса «Свободная сирийская армия». «Умеренные» оппозиционеры не были готовы к спланированной атаке и бросили свои позиции около населенного пункта Ор Аль-Кобре.

    Боевики ССА оставили нападавшим тяжелое вооружение, включая оснащенные крупнокалиберными пулеметами внедорожники и ПТРК американского производства.

    Алеппо: неизвестные боевики атаковали позиции ССА и вынудили их бежать

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #алеппо #боевики #сса
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть