Министерство обороны Российской Федерации опубликовало на своем Youtube канале видеозапись пусков ракет зенитными комплексами «Тор-М2». Испытания проходили на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

«Тор» — это уникальный комплекс, для которого нет невозможных целей, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей профессор академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин.

Учебный пуск ракет выполнялся по мишеням, которые имитировали современные самолеты тактической авиации, планирующие авиабомбы, БПЛА и крылатые ракеты. Высота перехвата составляла от 15 метров до 10 километров при дальности от 3 до 12 километров.

«Тор-М2» я считаю одним из лучших образцов систем противовоздушной обороны. Россия, как известно, держит лидерство в этой области. Это стало возможным в силу разных причин: это и работа наших выдающихся инженеров, и разработчиков программно-вычислительных комплексов. Кроме того, находящиеся за океаном США не очень вкладывались в подобные системы, особенно средней дальности и малой дальности. Они этим не занимались ввиду очевидных причин. И в Европе тоже конкурентов у «Тора» тоже нет», — поясняет ситуацию эксперт.

«Тор-М2» является глубоко модернизированным образцом семейства комплексов противовоздушной обороны «Тор». На нем устанавливаются новые ракеты 9М338К, причем боекомплект на зенитно-ракетном комплексе увеличен с 8 до 16 снарядов.

«Тор» — уникальная, многократно модернизированная система, которая в состоянии перехватывать и сбивать в автоматическом режиме любые мишени. Для нее нет невозможных целей, они пока еще даже не созданы. А еще ее уникальность в том, что она может прикрывать как стационарные стратегические объекты, так и войска, подразделения в движении. Что, в общем, увеличивает ее достоинства, поскольку может использоваться как в обороне, так и в нападении», — заключил военный эксперт.

Напомним, первые образцы данной техники поступили в распоряжение российской армии в 2016-м году. Ранее, в 2012-2016 годах, войска РФ получали промежуточную версию «Тор-М2У» также известную как «Тор-М1-2У».