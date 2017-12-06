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День ВСУ: военный эксперт объяснил, почему украинская армия превратилась в банду
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    День ВСУ: военный эксперт объяснил, почему украинская армия превратилась в банду

    9:00  6 Декабря 2017
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    День ВСУ: военный эксперт объяснил, почему украинская армия превратилась в банду

    В среду, 6 декабря на Украине отмечается День вооруженных сил. Праздник был учрежден в 1993 году — вскоре после получения Украиной независимости после распада Советского Союза. День Вооруженных сил Украины (День ВСУ) — это профессиональный праздник всех украинских военнослужащих. Однако, по мнению главы Центра изучения проблем национальной безопасности, военного эксперта, полковника в отставке Александра Жилина, сегодня украинской армии похвастаться нечем — из вооруженных сил, которые являются важнейшим институтом государства, они превратились в банду, готовую за деньги выполнить любой приказ.

    «Если говорить о вооруженных силах Украины, то давайте тогда обозначим — а есть ли Украина как государство? — отметил Александр Жилин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Вооруженные силы — это один из самых важнейших институтов государства. А Украину американцы превратили в плацдарм войны с Россией, поэтому государство там было разрушено. А поскольку государства там нет, то и власти как таковой нет — мы видим в режиме онлайн все, что происходит с [Михаилом] Саакашвили в центре Киева. Соответственно, что напоминают украинские вооруженные силы? — Правильно, банду».

    По мнению военного эксперта, Вооруженные силы Украины, в первую очередь подразделения, которые ведут боевые действия на территории Донбасса, сегодня не подчиняются ни воинскому уставу, ни каким-либо законам.

    Cегодня украинской армии похвастаться нечем, считает российский военный эксперт

    «Они не живут по уставу, они не соблюдают законы. Ведь, когда армия заходит на какую-либо территорию, ей нужно обеспечить там порядок, нужно обеспечить питание людям и т.д. Но украинскому солдату говорят — иди, мы тебе не платим, но ты там награбишь. Это вооруженные силы? Нет, это не вооруженные силы — это банда, которая существует за счет мародерства и грабежа. Поэтому эта банда будет выполнять приказ любого. Завтра там появится какой-то влиятельный человек, денежный мешок, и эта армия за деньги выполнит любую задачу, включая переворот. На Украине нет института государства», — подчеркнул Александр Жилин.

    Отметим, День Вооруженных сил Украины — это праздник, не имеющий советских аналогов. Но киевские власти решили отказаться и от всех воинских дат, которые отмечал весь советский народ. Уже после «Евромайдана», а по сути государственного переворота 2014 года, День защитника Отечества, который на постсоветском пространстве традиционно отмечается 23 февраля, на Украине был переименован и перенесен. Теперь вместо 23 февраля там отмечают День защитника Украины, который совмещен с Днем украинского казачества, приуроченного к празднику Покрова Богородицы 14 октября.

    Отменен на Украине и доставшийся им с советских времен День ВДВ, который на постсоветском пространстве отмечается 2 августа. Президент Украины Петр Порошенко не только переименовал украинские десантные войска, но и перенес их профессиональный праздник на 21 ноября. ВДВ Украины из «воздушно-десантных войск» превратились в «десантно-штурмовые» (видимо, чтобы как можно сильнее отличаться от России). Заодно украинским десантникам «перекрасили» береты — из голубых они стали бордово-красными.

    Автор: Ольга Павлова
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    #всу #украина #жилин
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