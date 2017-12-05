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Россия
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Путин одобрил закон о черных списках авиадебоширов
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    Путин одобрил закон о черных списках авиадебоширов

    16:24  5 Декабря 2017
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    Путин одобрил закон о черных списках авиадебоширов

    Москва, 5 декабря. Президент России Владимир Путин одобрил пакет законов, который позволяет авиакомпаниям составлять черные списки пассажиров-дебоширов и отказывать им в предоставлении услуг. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

    Включение пассажира в черный список будет осуществляться на основании административного наказания за совершение правонарушения на борту самолета, угрожающего безопасной эксплуатации транспортного средства.

    «Перевозчик или лицо, уполномоченное перевозчиком на заключение договора воздушной перевозки пассажира, вправе отказать в заключении такого договора пассажиру, если он внесен данным перевозчиком в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена», — говорится в законе.

    Кроме того, перевозчик в письменной форме должен уведомлять пассажира о внесении в черный список. В свою очередь пассажир имеет право обжаловать в судебном порядке решение о включении его в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #черный список #авиадебоширы
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