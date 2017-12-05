«Какой-то цирк»: Бурджунадзе прокомментировала ситуацию с задержанием Саакашвили

Москва, 5 декабря. Бывшая глава грузинского парламента, лидер партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе окрестила «цирком» ситуацию с задержанием бывшего президента Михаила Саакашвили на Украине.

«Я вижу абсолютную безответственность и бесхребетность украинской власти. Мы это уже видели, когда Саакашвили переходил границу», — заявила она в эфире телеканала «Россия 24».

Бурджанадзе также напомнила, что арестованного Саакашвили даже не смогли удержать в машине и увезти.

«Это похоже на какой-то цирк и не похоже на деятельность государства», — подчеркнула политик.

Сложно сказать, насколько серьезными и обоснованными будут обвинения украинских властей в адрес Михаила Саакашвили, резюмировала Бурджанадзе. По ее словам, деятельность бывшего президента Грузии на Украине призвана для того, чтобы подготовить «трамплин» для «реванша» политика в родной стране.

Напомним, что в квартиру Саакашвили с обыском пришли сотрудники СБУ и Генпрокуратуры Украины. Впоследствии политик был задержан, однако сторонники Саакашвили силой освободили своего лидера.