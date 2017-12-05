Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем об охране технологий

Москва, 5 декабря. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о мерах по охране технологий в связи с сотрудничеством в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Соглашение было подписано в Пекине 25 июня 2016 года, напоминает ТАСС. Документ закрепил намерение России и Китая совместно бороться с несанкционированным доступом к технологиям и их передаче в области ракетно-космической деятельности. Соглашение также предусматривало создание и последующее использование средств выведения и наземной космической инфраструктуры.

Договоренность России и Китая определяет объем и порядок доступа стран к техническим данным и к материальной части совместных проектов на всех этапах их реализации. Соглашение распространяется на разработку и создание охраняемых технологий и изделий, их транспортировку и таможенный контроль.

Напомним, 1 ноября стало известно, что корпорация «Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация утвердили и подписали план развития сотрудничества в плоскости космической деятельности на 2018-2022 годы. Стороны договорились обмениваться опытом в сфере строительства ракет и двигателей, изучения Луны и Марса, а также наблюдения за дальним космосом и в других областях. Соглашение было подписано во время визита в Китай премьер-министра России Дмитрия Медведева.