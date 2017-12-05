Военный эксперт посоветовал Украине использовать в политике «ключевой козырь»

Киев, 5 декабря. Будапештский меморандум не отвечал до конца интересам тех стран, которые добровольно отказывались от ядерного статуса по условиям договора, заявил военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.

Украинский военный эксперт считает, что, если Украина, которая отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, в итоге развалится, это будет означать крах всей системы Будапештский меморандума.

«Сегодня Украина может и должна использовать на внешнеполитической арене свой ключевой козырь: если Украина падет как государство, не будет самостоятельной Польши, Венгрии, Болгарии, Прибалтика исчезнет с карт», — цитируют Козия украинские СМИ.

В то же время он признал, что Украина не смогла бы хранить арсенал ядерного оружия, поскольку у нее нет территорий, подходящих для ядерных испытаний.